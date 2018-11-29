Mulher dá facadas no namorado e vai assistir televisão em Vitória

Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta

Uma mulher de 38 anos foi presa enquanto assistia televisão no sofá depois de esfaquear o namorado, de 61 anos, dentro de casa, em Vitória. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (27). Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o namorado foi golpeado cinco vezes, sendo quatro nos braços e uma no quadril.

O casal começou uma discussão por volta das 22 horas. O motivo da briga seria ciúmes, segundo relato da vítima para a polícia. A confusão chamou a atenção de vizinhos que entraram em contato com o número 190 e acionaram a Polícia Militar.

Durante a discussão, a mulher, identificada como Doraliza Maria Lucas Gomes, golpeou o namorado. Assim que os PMs chegaram ao local, encontraram Dolariza sentada no sofá assistindo televisão. Já o acusado estava ferido no chão da residência.

O ferido foi levado de dentro da casa até às margens da rua pelos policiais para agilizar o socorro. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde recebeu atendimento médico.

Investigadores do DHPP estiveram no local e conversaram com o esfaqueado e com a acusada. Ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória onde prestou depoimento e disse que foi agredida pelo namorado e usou a faca de cozinha para se defender. O delegado de plantão a autuou em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

Ele já me agrediu várias com socos e chutes, e hoje (ontem) eu resolvi me defender, afirmou Doraliza à TV Gazeta ao sair da delegacia. No início da manhã de ontem, ela foi levada para o Presídio Feminino de Tucum, onde aguarda pela audiência de custódia.

BRIGAS CONSTANTES

O namorado de Doraliza contou à polícia que, na última segunda-feira, a acusada já havia tentado esfaquear o filho, que mora com ela, fato confirmado pela acusada em relato aos policiais da DHPP. Não foram repassadas informações de há quanto tempo o casal estava junto, mas vizinhos contaram que as brigas eram constantes.

Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta

Frequentemente, a viatura tinha que ir à casa para socorrer o filho ou o namorado dessa mulher, pois ela é bem agressiva. Aqui ninguém consegue mais dormir direito devido às confusões, contou uma moradora da região à TV Gazeta.

De acordo com a moradora, Doraliza contava para as pessoas sobre as brigas. Ela agredia o namorado também, dizia que era mais inteligente que ele, completou a vizinha. A polícia informou que os dois confirmaram terem ingerido bebida alcoólica antes da confusão.