Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Guriri

Mulher, atual marido e ex são presos por tráfico de drogas em São Mateus

Jovem de 21 anos disse que ela, o marido e o ex-companheiro moram no mesmo imóvel; drogas foram apreendidas na residência e os três suspeitos foram autuados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 ago 2024 às 11:33

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 11:33

Material apreendido com casal e ex em São Mateus
Material apreendido com casal e ex em São Mateus Crédito: Divulgação/PMES
Uma jovem de 21 anos, o atual marido, de 29, e o ex-companheiro dela, de 21 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (22). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela Polícia Militar.
Consta em boletim de ocorrência da PM que houve uma denúncia de que o trio estava vendendo drogas e realizou disparos como forma de intimidar a vizinhança para não denunciar o crime.
Os militares foram até o local e visualizaram um indivíduo e com ele nada de ilícito foi encontrado. Depois apareceu outro homem, com uma arma, próximo ao portão de uma casa. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir por uma escada que dá acesso ao segundo andar.
Conforme o registro policial, o suspeito foi abordado em uma kitnet e teve a arma apreendida. No local estava a esposa dele, que tentou se desfazer de uma sacola arremessada pela janela, porém ela caiu dentro do imóvel.
Na sacola havia pinos de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack, além de dinheiro em espécie, um caderno de anotações, duas balanças de precisão e 12 munições de calibre 32. Também foram feitas buscas em um terreno baldio, próximo à residência do trio, onde foi encontrada outra sacola com mais drogas e munições. A PM ainda informou que o casal já tinha sido detido havia cerca de 10 dias em uma ocorrência de disparos de arma de fogo e foi liberado após pagar fiança. Todo o material foi apreendido.
A suspeita relatou aos militares que todas as drogas eram do ex-marido, que também reside no imóvel, e que ele mesmo havia feito a denúncia à polícia por insatisfação com o relacionamento atual dela. O ex que ela cita é o primeiro homem que foi abordado pela PM, que foi procurado novamente pelos policiais e localizado. Ele confirmou que morava na mesma kitnet do casal.
Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus. Em nota, a Polícia Civil informou que os três suspeitos foram autuados por tráfico de drogas. Além disso, o homem que estava armado recebeu autuação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O outro também foi autuado por posse irregular de munição. “Todos foram encaminhados ao sistema prisional”, finalizou a corporação.

Veja também:

Dois homens morrem em acidente entre moto e carreta na ES 248 em Colatina

Homem é preso após empurrar mulher de barranco durante briga em Vitória

Entenda por que jovem que atropelou mãe e filha em Vila Velha foi liberado

Sargento dos Bombeiros baleado em ocorrência recebe alta médica no ES

Idosa atropelada em Cachoeiro tem 19 filhos e voltava de igreja

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Mateus Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados