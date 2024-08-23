Mulher, atual marido e ex são presos por tráfico de drogas em São Mateus

Material apreendido com casal e ex em São Mateus Crédito: Divulgação/PMES

Consta em boletim de ocorrência da PM que houve uma denúncia de que o trio estava vendendo drogas e realizou disparos como forma de intimidar a vizinhança para não denunciar o crime.

Os militares foram até o local e visualizaram um indivíduo e com ele nada de ilícito foi encontrado. Depois apareceu outro homem, com uma arma, próximo ao portão de uma casa. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir por uma escada que dá acesso ao segundo andar.

Conforme o registro policial, o suspeito foi abordado em uma kitnet e teve a arma apreendida. No local estava a esposa dele, que tentou se desfazer de uma sacola arremessada pela janela, porém ela caiu dentro do imóvel.

Na sacola havia pinos de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack, além de dinheiro em espécie, um caderno de anotações, duas balanças de precisão e 12 munições de calibre 32. Também foram feitas buscas em um terreno baldio, próximo à residência do trio, onde foi encontrada outra sacola com mais drogas e munições. A PM ainda informou que o casal já tinha sido detido havia cerca de 10 dias em uma ocorrência de disparos de arma de fogo e foi liberado após pagar fiança. Todo o material foi apreendido.

A suspeita relatou aos militares que todas as drogas eram do ex-marido, que também reside no imóvel, e que ele mesmo havia feito a denúncia à polícia por insatisfação com o relacionamento atual dela. O ex que ela cita é o primeiro homem que foi abordado pela PM, que foi procurado novamente pelos policiais e localizado. Ele confirmou que morava na mesma kitnet do casal.