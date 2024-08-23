Dois homens morrem em acidente entre moto e carreta na ES 248 em Colatina

Dois homens que estavam em uma moto morreram em um acidente envolvendo o veículo e uma carreta no km 16 da ES 248, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta de 7h desta sexta-feira (23). As vítimas não tiveram nome e idade divulgados.
O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, esteve no local do acidente e conversou com o motorista da carreta. O condutor contou que seguia no sentido Colatina, e a moto trafegava na pista contrária, em direção a Linhares. Segundo ele, o motociclista acabou invadindo a contramão e não foi possível evitar a colisão frontal.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas ao chegar ao local constatou que os ocupantes da moto já estavam sem vida. O motorista da carreta também recebeu atendimento médico, mas não sofreu ferimentos.