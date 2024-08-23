Dois homens morrem em acidente entre moto e carreta na ES 248 em Colatina

O repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, esteve no local do acidente e conversou com o motorista da carreta. O condutor contou que seguia no sentido Colatina, e a moto trafegava na pista contrária, em direção a Linhares. Segundo ele, o motociclista acabou invadindo a contramão e não foi possível evitar a colisão frontal.