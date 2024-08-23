Sargento dos Bombeiros baleado em ocorrência recebe alta médica no ES

Segundo a corporação, Rodrigo já está em casa, “recebendo todo o apoio necessário. Ele segue se recuperando e retornará às atividades assim que estiver plenamente restabelecido”, informou em nota.

Relembre o caso

O militar foi baleado quando estava atendendo uma ocorrência de colisão entre um carro e uma moto na rodovia ES 060, no bairro Praia de Guanabara, em Anchieta, para a qual o Corpo de Bombeiros havia sido acionado na noite do dia 3 de agosto deste ano, um sábado. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o sargento foi alvejado por um dos condutores envolvidos no acidente. Após receber os primeiros socorros, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por cirurgia e está em estado estável.

Segundo a PM, ao chegar ao local, foram informados que o suspeito, um homem de 28 anos, havia fugido em direção a uma lagoa no interior do bairro após atirar no sargento. A motivação e como foi a dinâmica da situação que feriu o profissional não foi revelada pelas autoridades.

As equipes realizaram uma ação nos arredores da lagoa, cercada por uma mata densa. Durante a busca, os policiais visualizaram o suspeito, armado com uma pistola, fugindo pelo matagal. Ao perceber a presença dos policiais, o homem apontou a arma em direção às equipes e efetuou disparos. Em resposta, os militares revidaram.

O homem pulou na lagoa e foi para uma parte mais rasa. Enquanto estava na água, a PM informou que ele apontou a arma novamente contra os policiais, que efetuaram disparos para neutralizar a ameaça. O suspeito foi atingido e caiu na água, levantando-se pouco depois com as mãos para cima e sem a arma. Os militares deram ordens para que ele se deitasse com as mãos visíveis e, apesar de ter acatado inicialmente, tentou novamente fugir, sendo necessário o uso moderado da força para sua contenção.

Após ser algemado, o indivíduo foi retirado da lagoa e conduzido ao Pronto Atendimento de Anchieta, onde foi medicado e transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Buscas foram realizadas na lagoa e nas suas margens para localizar a arma utilizada pelo suspeito, mas, devido às condições de lama e dificuldade de locomoção, não foi possível encontrá-la.

A Polícia Civil informou que o homem de 28 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e, duas vezes, por tentativa de homicídio qualificado cometido contra agente de segurança no exercício da função. Nesta sexta-feira (23), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Lucas Pereira Ronocchia segue preso. A reportagem tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.