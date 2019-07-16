Home
Mulher agride companheira no rosto com garrafa de vidro em São Mateus

Com sinais de embriaguez, a agressora confessou o golpe, que teria sido motivado por uma traição

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2019 às 22:16

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Rosto ensanguentado. Foi desta forma que uma mulher foi encontrada, na noite desta segunda-feira (15), em São Mateus, no Norte do Estado. O sangue na face era consequência de um golpe com garrafa de vidro, deferido pela própria companheira, de 25 anos. Apesar da agressão, a vítima não corre risco de morte.

De acordo com informações da Polícia Militar, a agressora apresentava sinais de embriaguez e confessou que agrediu a companheira. O motivo? Uma possível traição. A briga teria começado por volta das 19h30. As duas estavam juntas havia três anos e foram encaminhadas para a Delegacia Regional de São Mateus.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito. Como casos de agressão ou lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha é incondicionada à representação, a agressora será intimada a comparecer à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Mateus, para prestar esclarecimentos.

TRÊS CRIMES DA LEI MARIA DA PENHA EM APENAS 5H

Na noite deste domingo (14), a cidade de São Mateus registrou três crimes que se enquadram na Lei Maria da Penha, em um intervalo inferior a 5h. Em todos, as mulheres foram agredidos por maridos ou ex-maridos, contra os quais já haviam queixas registradas junto à polícia. Uma das vítimas foi empurrada em uma piscina vazia; enquanto a outra foi agredida com uma ripa com prego; e a terceira acabou espancada.

