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Tragédia

MPES denuncia motorista de acidente que matou dois jovens em Santa Teresa

Para o órgão, José Carlos Batista de Mello cometeu homicídios culposos e familiares das vítimas devem receber no mínimo R$ 100 mil

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 20:22

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

15 jul 2026 às 20:22
Raysla Hérlem e Jessé Araújo, vítimas do acidente de carro em Santa Teresa
Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos foram vítimas de acidente ocorrido em maio de 2025. Redes sociais

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou José Carlos Batista de Mello por dois homicídios culposos. Ele é o motorista envolvido no acidente que matou dois jovens em Santa Teresa, em maio de 2025, quando o carro que conduzia despencou de uma ribanceira, causando a morte de Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, de 17 anos, e Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos.


Além da condenação, o MPES solicitou que um valor mínimo de R$ 100 mil seja destinado aos familiares das vítimas para reparação dos danos causados. De acordo com a Secretaria do Estado da Justiça, José Carlos Batista Mello, preso preventivamente em 13 de maio de 2025, foi solto no mês seguinte após expedição de alvará.


Procurada por A Gazeta, a advogada Hariany Nogueira, que representa a defesa do motorista, informou ainda que o teste do bafômetro registrou 0,03 mg/L. Segundo ela, o índice está abaixo do limite previsto em lei para a caracterização do crime de embriaguez ao volante.


A defesa acrescentou que o caso ainda está sob investigação e que a responsabilidade penal do motorista deverá ser apurada ao longo do processo, respeitando o princípio da presunção de inocência.

Vítimas eram estudantes do Ifes

Os dois jovens que morreram no acidente eram alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Santa Teresa. Eles pegaram uma carona até a Serra, na Grande Vitória, com José, que ia para Fundão. Porém, a picape em que estavam saiu da pista na ES-261 e caiu em uma ribanceira ainda em Santa Teresa. 


O motorista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado positivo. Após o atendimento, José foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Defesa alegou que motorista desmaiou

Em maio de 2025, a defesa de José afirmou que o acidente não teria sido causado por embriaguez ao volante, mas por um desmaio. Ela também destacou que o motorista permaneceu no local e prestou socorro, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a Polícia Militar.

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