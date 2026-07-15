MPES denuncia motorista de acidente que matou dois jovens em Santa Teresa

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou José Carlos Batista de Mello por dois homicídios culposos. Ele é o motorista envolvido no acidente que matou dois jovens em Santa Teresa, em maio de 2025, quando o carro que conduzia despencou de uma ribanceira, causando a morte de Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, de 17 anos, e Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos.





Além da condenação, o MPES solicitou que um valor mínimo de R$ 100 mil seja destinado aos familiares das vítimas para reparação dos danos causados. De acordo com a Secretaria do Estado da Justiça, José Carlos Batista Mello, preso preventivamente em 13 de maio de 2025, foi solto no mês seguinte após expedição de alvará.





Procurada por A Gazeta, a advogada Hariany Nogueira, que representa a defesa do motorista, informou ainda que o teste do bafômetro registrou 0,03 mg/L. Segundo ela, o índice está abaixo do limite previsto em lei para a caracterização do crime de embriaguez ao volante.





A defesa acrescentou que o caso ainda está sob investigação e que a responsabilidade penal do motorista deverá ser apurada ao longo do processo, respeitando o princípio da presunção de inocência.