MPES denuncia ex-vereador por estupro e exploração sexual de vulnerável

Os crimes foram investigados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brejetuba, e a conclusão do inquérito ocorreu no dia 18 de setembro, quando o material foi encaminhado ao Poder Judiciário. Também alegando sigilo, a corporação não informou se pediu à Justiça a prisão do investigação. Informação também não fornecida pela Tribunal de Justiça do Espírito Santo, já que o processo tramita sob sigilo.





Apesar disso, a Polícia Civil cita que o ex-vereador não foi localizado e que há indicações de que ele deixou Brejetuba após tomar conhecimento da investigação. Como não há confirmação sobre a existência de um mandado de prisão, a reportagem procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que informou não haver registro de entrada dele no sistema prisional.





A quantidade de vítimas não foi revelada. A Polícia Civil acrescentou que outras diligências continuam, apesar da conclusão do inquérito, e que ainda é apurada uma denúncia sobre possível participação de familiares e terceiros nos crimes.





"Quanto à suposta participação ou conivência de familiares, agentes públicos ou terceiros, não há, até o momento, elementos confirmados que permitam atribuir-lhes responsabilidade pelos fatos investigados", destacou a corporação.





A reportagem procurou o TJES para saber se a Justiça recebeu a denúncia do MPES, mas o tribunal informou que não divulgará informações sobre o caso.