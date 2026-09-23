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Investigação em Brejetuba

MPES denuncia ex-vereador por estupro e exploração sexual de vulnerável

A Polícia Civil informou que o investigado não foi localizado e que há indicação de que ele deixou o município após saber do inquérito

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 set 2026 às 13:02

Um ex-vereador de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado (MPES) pelos crimes de estupro e tentativa de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável, por duas vezes.


O nome do investigado não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas, e o processo na Justiça tramita sob sigilo.

O processo tramita sob sigilo, conforme a legislação de proteção à criança e ao adolescente. Por essa razão, não é possível compartilhar mais informações no momento

Trecho da nota da Promotoria de Justiça de Conceição do Castelo

Os crimes foram investigados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brejetuba, e a conclusão do inquérito ocorreu no dia 18 de setembro, quando o material foi encaminhado ao Poder Judiciário. Também alegando sigilo, a corporação não informou se pediu à Justiça a prisão do investigação. Informação também não fornecida pela Tribunal de Justiça do Espírito Santo, já que o processo tramita sob sigilo. 


Apesar disso, a Polícia Civil cita que o ex-vereador não foi localizado e que há indicações de que ele deixou Brejetuba após tomar conhecimento da investigação. Como não há confirmação sobre a existência de um mandado de prisão, a reportagem procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que informou não haver registro de entrada dele no sistema prisional.


A quantidade de vítimas não foi revelada. A Polícia Civil acrescentou que outras diligências continuam, apesar da conclusão do inquérito, e que ainda é apurada uma denúncia sobre possível participação de familiares e terceiros nos crimes.


 "Quanto à suposta participação ou conivência de familiares, agentes públicos ou terceiros, não há, até o momento, elementos confirmados que permitam atribuir-lhes responsabilidade pelos fatos investigados", destacou a corporação. 


A reportagem procurou o TJES para saber se a Justiça recebeu a denúncia do MPES, mas o tribunal informou que não divulgará informações sobre o caso.

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