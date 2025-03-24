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Golpes de facão

MP pede que adolescente suspeita de matar irmão na Serra tenha escolta 24h

Órgão também pediu que seja realizada uma análise psicológica para verificar se a menina de 15 anos teve surto psicótico no momento do crime; vítima tinha 7 anos

Publicado em 24 de Março de 2025 às 13:03

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

24 mar 2025 às 13:03
Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)
Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) Crédito: Polícia Civil do Espírito Santo
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) solicitou que a adolescente de 15 anos, suspeita de matar o irmão de sete anos com golpes de facão em um condomínio na Serra, tenha escolta 24 horas por dia enquanto estiver internada no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O pedido consta em uma representação apresentada no último domingo (23), que requer providências para a investigação do caso e a garantia dos direitos das partes envolvidas.
Os nomes dos envolvidos no caso e o bairro onde o crime aconteceu não estão sendo divulgados conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). O MPES também pediu a realização de uma análise psicológica para verificar se a adolescente teve um surto psicótico no momento do assassinato. Segundo o órgão, o laudo será fundamental para entender as circunstâncias do ocorrido e auxiliar nas decisões judiciais.
A internação provisória da jovem foi mantida e, segundo o MPES, a necessidade de escolta contínua se deve à gravidade do ato e à segurança da própria adolescente e da sociedade. A Promotoria também quer que a adolescente e seus responsáveis compareçam a uma audiência de apresentação, como previsto no Ecriad.

Sobre o caso

O caso aconteceu no sábado (22), quando a adolescente teria atacado o irmão dentro do apartamento da família. Segundo moradores do condomínio, após o crime, ela tentou agredir a porteira do prédio, o que causou pânico entre os vizinhos. A mãe da jovem, que estava no trabalho no momento do ocorrido, entrou em estado de choque ao ser informada e precisou de atendimento médico.
A Polícia Civil informou que a adolescente foi autuada por ato infracional análogo ao homicídio e encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais.

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