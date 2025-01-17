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Em flagrante

Motoristas caem em blitz e são detidos por disputa de "racha" em Vitória

Ambos foram levados para a Delegacia de Delitos de Trânsito e os veículos apreendidos. Eles também serão notificados pela infração de trânsito considerada gravíssima
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

17 jan 2025 às 15:16

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 15:16

Dois motoristas foram detidos disputando racha – corrida de carros ou motocicletas realizada de maneira ilegal e perigosa – e foram flagrados em uma blitz na Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do Bairro República, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (17). A Guarda Municipal informou que realizava uma fiscalização, em parceria com o Detran-ES e a Polícia Civil, nos dois sentidos da via, quando os veículos entraram na pista sentido Praia de Camburi. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. 
A Guarda Municipal informou que equipes estarão espalhadas pelo trajeto orientando os condutores
A blitz flagrou os motoristas disputando racha na Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
“Os veículos Audi e Wolkswagen UP passaram no sentido contrário do primeiro ponto de bloqueio, sendo flagrados em alta velocidade, alternando faixas de trânsito e disputando corrida. De imediato, a equipe do segundo ponto de bloqueio foi comunicada e realizou a abordagem aos veículos quando se aproximaram”, descreveu o inspetor Pinheiro, do Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal.
Na direção do veículo Audi, estava um engenheiro mineiro de 26 anos, e na direção do UP, um analista de sistemas, de 22 anos. A corporação afirmou ainda que o veículo UP possuía adulteração no motor para aumentar a potência do motor. Ambos foram levados para a Delegacia de Delitos de Trânsito e os veículos apreendidos.
Motoristas caem em blitz e são detidos por disputa de "racha" em Vitória
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "os suspeitos foram autuados em flagrante por participar de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente gerando situação de risco" e que eles foram liberados e irão responder em liberdade após pagamento de fiança.
Além disso, os motoristas também foram notificados pela infração de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o racha é definido como infração gravíssima, com sete pontos na CNH, valor de R$2.934,70 e suspensão de 12 meses do direito de dirigir. “A disputa de velocidade entre veículos em uma via pública oferece não apenas risco para os motoristas que estão participando, mas também para os demais condutores, pedestres e ciclistas que usam a via. É oferecer perigo a todos os envolvidos”, destacou o inspetor.

Mais fiscalização

Durante toda blitz, foram abordados um total de 58 veículos, sendo realizados mais de 40 autos de infração. Também foram flagrados dois condutores de transporte clandestino de passageiros e um motorista com Carteira de Habilitação suspensa. Eles assinaram termo circunstanciado e foram liberados. 
A fiscalização faz parte da Operação Verão-Vix da Guarda Municipal de Vitória que visa inibir as práticas irregulares no trânsito durante a estação mais agitada do ano. A operação começou no dia 26 de dezembro de 2024 e vai até 5 de março de 2025 (Quarta-feira de Cinzas). 

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