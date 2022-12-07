Motorista suspeito de atropelar e arrastar homem por 600m é preso no ES

O motorista José Laurindo Fanttini, de 55 anos, foi preso nesta quarta-feira (7), no distrito de Santo Hilário, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de atropelar o motociclista Braz Nazareno, 62 anos, e arrastar a vítima por, aproximadamente, 600 metros no asfalto. O acidente ocorreu no dia 9 de junho deste ano. Segundo a Polícia Civil, o homem vai responder por homicídio doloso por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O homem atropelado acabou morrendo.
Segundo as investigações, o motorista de 55 anos estava dirigindo no sentido Linhares para o distrito de Santo Hilário e acabou batendo de frente com uma moto conduzida por Braz que vinha no sentido contrário. Depois da batida, o veículo do suspeito ainda teria arrastado a motocicleta da vítima.
Após fugir do local do acidente, o suspeito foi encontrado pela Polícia Militar na casa dele com sinais de embriaguez. Foi realizado o exame etílico e constatado 0.94 mg/l de teor alcoólico.
“Durante o inquérito policial, constatou-se por exames periciais que o autor do crime invadiu a contramão, atingiu a vítima, não prestou socorro e fugiu do local do crime, além de estar embriagado, ou seja, o que configura o crime de homicídio doloso por dolo eventual, assumindo o risco de matar”, explicou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Na ocasião, o suspeito chegou a ser levado para a delegacia e preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas não permaneceu detido.
Nesta quarta-feira (7), ele voltou a ser preso, em casa, e não ofereceu resistência. Na sequência, ele foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.