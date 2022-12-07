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Operação Luz da Infância

"De novo?", diz à polícia preso pela 2ª vez com pornografia infantil no ES

Foi arbitrada fiança de R$ 60 mil para o suspeito, um idoso de 72 anos, mas ele não pagou e foi encaminhado a um presídio; prisão ocorreu durante operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 dez 2022 às 12:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 12:30

“De novo?”. Essa  foi a indagação feita por um idoso de 72 anos a policiais civis ao ser preso pela segunda vez com conteúdo de pornografia infantil. A prisão aconteceu nesta terça-feira (6), em Vitória, durante a Operação Luz na Infância, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
Foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão em quatro países e, a maioria, em 18 Estados brasileiros – dois deles no Espírito Santo. Até o momento, 42 pessoas foram presas em flagrante, uma no Estado.
Os dois mandados no Espírito Santo foram cumpridos em Vitória. Em uma das residências, a Polícia Civil não encontrou um dos suspeitos e a investigação vai seguir para identificá-lo.
Na segunda residência, a polícia encontrou o idoso de 72 anos, que, ao ser abordado, indagou: “De novo?”. Isso porque ele já havia sido preso em 2018 pelo mesmo crime e ainda responde ao processo criminal. 
“Fica aqui, inclusive, nossa crítica em relação à lei. É uma pena baixa, de até quatro anos, com direito a fiança. No nosso entendimento, deveria ser considerado crime hediondo. O pedófilo às vezes é preso e solto pela porta da frente. É preciso uma lei mais rígida. É uma consequência gravosa tanto para crianças que estão ali nas imagens, quanto para as que são abusadas, e também o entorno escolar e familiar que são afetadas. Pedófilos serão presos”, afirmou o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade.
Homem de 72 anos preso pela segunda vez com pornografia infantil
Polícia Civil na casa do acusado de 72 anos durante a operação Crédito: Polícia Civil
Na casa do suspeito de 72 anos, a polícia encontrou aparelhos eletrônicos com material de exploração e abuso infantil. Ele foi preso em flagrante pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que descreve o crime de aquisição de pornografia infantil. O estatuto prevê pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Foi arbitrada uma fiança de 50 salários mínimos (aproximadamente R$ 60 mil) e, como não pagou, o acusado foi encaminhado ao Centro Triagem de Viana. 
“Causou certa surpresa na polícia considerando a idade do indivíduo, a gente imagina que nem vai ter habilidade e entendimento na rede de computadores, um padrão que verificamos cotidianamente, mas ele sabia pesquisar termos em inglês relacionados a abuso e exploração infantil, inclusive falou com os policiais alguns dos termos, e com base nisso fazia pesquisa sobre esse tipo de material”, relatou o delegado.
O delegado ainda frisou que essas operações, são resultados de treinamento entre órgãos governamentais norte-americanos, além de organizações sem fins lucrativos que combatem a pedofilia ao redor do mundo. “Esse tipo de treinamento é importante para a Polícia Civil porque nos permite procurar esses pedófilos online”, destacou Brenno Andrade.

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