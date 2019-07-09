Acidente em VIla Velha

Motorista que morreu após perseguição tinha bebido antes de dirigir

Com medo, a mulher que estava como carona no veículo contou que chegou a enviar uma mensagem ao namorado informando que o amigo estava dirigindo em alta velocidade. Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo um bebê.

Local em que carro bateu em muro da escola tentando fugir de agentes da Guarda de Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

O motorista que morreu após bater com o carro no muro da Escola Raymunda de Mendonça, em Cocal, Vila Velha, na noite desta segunda-feira (8), havia bebido antes de dirigir em alta velocidade e ser perseguido pela Guarda Municipal. A informação é da mulher que estava como carona no veículo. Com medo, ela chegou a enviar uma mensagem ao namorado informando que o amigo estava dirigindo em alta velocidade. Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo um bebê.

O motorista morto foi identificado como Romildo Conceição da Silva. De acordo com a mulher que estava no banco do carona, ela, Romildo, outras três mulheres e uma criança de um ano e meio saíram de uma festa na Glória, onde o motorista ingeriu bebidas alcoólicas.

Após a festa, por volta das 22h30, a Guarda Municipal de Vila Velha conta que o motorista dirigiu o HB20 em alta velocidade pelo bairro são Cristóvão, até chegar em Boa Vista. Ao passar próximo ao Fórum de Vila Velha, agentes da Guarda Municipal que faziam patrulhamento de moto desconfiaram e seguiram o veículo, tentando fazer com que Romildo parasse.

“A velocidade que ele seguia era incompatível com a via. Aquilo chamou a atenção das nossas equipes. Podia se tratar de um suspeito em fuga. Os agentes acompanharam o veículo tentando a todo momento fazer contato com o motorista”, informou a subsecretária da Guarda Municipal, Elisângela Oliveira.

Ao passar por Boa Vista, agentes da Guarda desconfiaram e seguiram o veículo, tentando fazer com que Romildo parasse. Porém, ao perceber os agentes, o motorista acelerou ainda mais. Ele fez manobras perigosas, furou semáforos fechados, cortou veículos e entrou na contramão em determinados momentos. Durante a perseguição a moto de um dos agentes chegou a 120 km/h.

Ao chegar próximo à escola, Romildo não conseguiu frear e bateu contra o muro, ficando preso às ferragens. Ele não usava o cinto de segurança e morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o corpo da vítima. O Samu também foi acionado para socorrer as quatro mulheres e a menina de um ano e meio de idade, que não estava na cadeirinha e sofreu fratura exposta na perna. Ela foi levada ao Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba).

A mãe do bebê foi socorrida em estado grave ao Hospital São Lucas, em Vitória, junto com outra passageira. As duas permanecem internadas. As outras duas vítimas foram levadas ao Hospital Santa Mônica e Antônio Bezerra de Farias, ambos em Vila Velha.

A carona do carro, que estava consciente, contou que conhecia apenas o motorista do veículo. Somente ela usava cinto de segurança, de acordo com a Guarda Municipal.

De acordo com a Guarda, o carro era de Romildo e não possui restrição de furto e roubo.

Motorista morreu após colidir em muro de escola Crédito: Internauta | Gazeta Online

