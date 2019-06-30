Após audiência de custódia

Motorista que atropelou ciclistas na Rodovia do Sol paga fiança de R$ 10 mil

O condutor Rawlinson Carlos Soares, e a carona Daniela Lima dos Santos, estavam detidos desde o último sábado (29), no Centro de Triagem de Viana. De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez e não quis fazer o teste do bafômetro

Publicado em 30 de junho de 2019 às 18:22 - Atualizado há 6 anos

Motorista acusado de atropelar ciclistas na Rodovia do Sol Crédito: Bernardo Coutinho

O universitário Rawlinson Carlos Soares, que atropelou um grupo de ciclistas na Rodovia do Sol, em Vila Velha, neste sábado (29), pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberado do Centro de Triagem de Viana. O valor foi estipulado durante uma audiência de custódia realizada pela Justiça. A carona que estava no carro de Rawlinson, Daniela Lima dos Santos, apontada como coautora do crime, foi solta sem a necessidade de pagamento de fiança, de acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Os dois seguiam para Guarapari, em um Renault Logan, quando o veículo em que eles estavam atingiu cinco ciclistas. O condutor apresentava sinais de embriaguez. O advogado Tiago Figueira, que faz a defesa de Rawlinson, confirmou ao Gazeta Online que seu cliente realizou o pagamento da fiança.

TESTE DO BAFÔMETRO

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente, segundo o sargento da Polícia Militar Ilson de Paula Oliveira, lotado no Posto da Barra do Jucu do Batalhão de Trânsito da PM. Da rodovia, Rawlinson foi encaminhado para a 2º Delegacia Regional, em Vila Velha.

Rawlinson foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, na direção de veículo automotor. A conduzida Daniela foi autuada em flagrante como coautora pelo mesmo crime.

À Polícia Militar, a jovem e o rapaz contaram que trabalham em restaurantes localizados na orla de Vila Velha. O motorista é estudante universitário e também trabalha como cozinheiro. Já a moça é garçonete. Ambos trabalham em estabelecimentos diferentes, mas no entanto, segundo a PM, os dois eram conhecidos um do outro.

O motorista mora na Praia da Costa e ela em Guarapari. Após o expediente da noite anterior, o motorista levaria a colega em casa. “Eles contaram que estavam seguindo pela faixa da direita quando a mulher percebeu que o carro estava indo para o acostamento na direção dos ciclistas. A mulher pegou o volante e virou o carro para a pista da esquerda. O motorista ficou assustado, pisou no freio e puxou o freio de mão. Desgovernado, o carro acabou atingindo os ciclistas”, explicou o sargento da PM.

O policial disse que o motorista não quis fazer o teste do bafômetro no local. “No entanto, atestamos que ele apresentava sinais de embriaguez como hálito etílico, estava disperso, com olhos avermelhados e ainda nos confirmou que bebeu cerveja”, disse.

O ACIDENTE

Acidente na Rodovia do Sol deixa cinco feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução

O representante comercial Leonardo Albernaz, de 39 anos, contou que ele, a filha de 15 anos, mais um grupo formado por pelo menos outros 20 ciclistas profissionais saíram às 6h da Praça do Ciclista, em Coqueiral de Itaparica, com destino a Setiba. Segundo ele, todos seguiam pelo acostamento quando ouviram um som de frenagem do Renault Logan prata. Ele a filha não ficaram feridos.

“A gente seguia pelo acostamento, perto de um posto de gasolina, quando ouviu o barulho do pneu freando. Ninguém teve tempo de reação para desviar. O motorista estava na pista da esquerda e já entrou na pista da direita desgovernado até nos atingir. Foi muito rápido. Só vi meus amigos no chão e logo buscamos socorro”, relembrou Leonardo.

