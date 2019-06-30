Motorista que atropelou ciclistas na Rodovia do Sol paga fiança de R$ 10 mil

Publicado em 30 de junho de 2019 às 18:22
- Atualizado há 6 anos
O universitário Rawlinson Carlos Soares, que atropelou um grupo de ciclistas na Rodovia do Sol, em Vila Velha, neste sábado (29), pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberado do Centro de Triagem de Viana. O valor foi estipulado durante uma audiência de custódia realizada pela Justiça. A carona que estava no carro de Rawlinson, Daniela Lima dos Santos, apontada como coautora do crime, foi solta sem a necessidade de pagamento de fiança, de acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Os dois seguiam para Guarapari, em um Renault Logan, quando o veículo em que eles estavam atingiu cinco ciclistas. O condutor apresentava sinais de embriaguez. O advogado Tiago Figueira, que faz a defesa de Rawlinson, confirmou ao Gazeta Online que seu cliente realizou o pagamento da fiança.
TESTE DO BAFÔMETRO
O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente, segundo o sargento da Polícia Militar Ilson de Paula Oliveira, lotado no Posto da Barra do Jucu do Batalhão de Trânsito da PM. Da rodovia, Rawlinson foi encaminhado para a 2º Delegacia Regional, em Vila Velha.
Rawlinson foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, na direção de veículo automotor. A conduzida Daniela foi autuada em flagrante como coautora pelo mesmo crime.
À Polícia Militar, a jovem e o rapaz contaram que trabalham em restaurantes localizados na orla de Vila Velha. O motorista é estudante universitário e também trabalha como cozinheiro. Já a moça é garçonete. Ambos trabalham em estabelecimentos diferentes, mas no entanto, segundo a PM, os dois eram conhecidos um do outro.
O motorista mora na Praia da Costa e ela em Guarapari. Após o expediente da noite anterior, o motorista levaria a colega em casa. “Eles contaram que estavam seguindo pela faixa da direita quando a mulher percebeu que o carro estava indo para o acostamento na direção dos ciclistas. A mulher pegou o volante e virou o carro para a pista da esquerda. O motorista ficou assustado, pisou no freio e puxou o freio de mão. Desgovernado, o carro acabou atingindo os ciclistas”, explicou o sargento da PM.
O policial disse que o motorista não quis fazer o teste do bafômetro no local. “No entanto, atestamos que ele apresentava sinais de embriaguez como hálito etílico, estava disperso, com olhos avermelhados e ainda nos confirmou que bebeu cerveja”, disse.
O ACIDENTE
O representante comercial Leonardo Albernaz, de 39 anos, contou que ele, a filha de 15 anos, mais um grupo formado por pelo menos outros 20 ciclistas profissionais saíram às 6h da Praça do Ciclista, em Coqueiral de Itaparica, com destino a Setiba. Segundo ele, todos seguiam pelo acostamento quando ouviram um som de frenagem do Renault Logan prata. Ele a filha não ficaram feridos.
“A gente seguia pelo acostamento, perto de um posto de gasolina, quando ouviu o barulho do pneu freando. Ninguém teve tempo de reação para desviar. O motorista estava na pista da esquerda e já entrou na pista da direita desgovernado até nos atingir. Foi muito rápido. Só vi meus amigos no chão e logo buscamos socorro”, relembrou Leonardo.
De acordo com ele, foram atingidos: a empresária Marília Barboza, de 50 anos, um soldado da Polícia Militar, um mecânico de bicicleta, 30 anos, um vendedor, 38 anos, e um representante comercial. A Polícia Militar informou que as vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Rodosol. Todos foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. A empresária Marília Barbosa, de 50 anos, é a única que permanece internada. Segundo a família, ela foi transferida para o Hospital Evangélico.
