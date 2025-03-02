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ES 264

Motorista morre após batida entre dois caminhões em Santa Maria de Jetibá

Colisão entre os veículos na tarde de sábado (1° também deixou o outro motorista com ferimentos graves

Publicado em 02 de Março de 2025 às 11:31

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

02 mar 2025 às 11:31
Dinâmica do acidente ainda é investigada pelos órgãos responsáveis
Dinâmica do acidente ainda é investigada pelos órgãos responsáveis Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem de 36 anos morreu após um acidente entre dois caminhões na ES 264, na região de Alto Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, na tarde de sábado (1º). A vítima conduzia um dos veículos envolvidos no acidente e, devido ao impacto, não resistiu aos ferimentos. Já o outro condutor envolvido foi socorrido pelo Samu a um hospital do município com ferimentos graves, segundo a Polícia Militar (PMES).
De acordo com a corporação, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, já encontrou a vítima sem vida. A Polícia Científica (PCIES) e o Corpo de Bombeiros (CBMES) foram acionados para retirada do condutor das ferragens de um dos caminhões.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na manhã deste domingo (2), a PCIES informou que o corpo do motorista foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Questionada sobre a dinâmica do acidente, a corporação informou que o caso seguirá sob investigação.

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