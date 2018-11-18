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Conceição da Barra

Motorista morre ao bater de frente com caminhonete na BR 101

O ocupante do VW Gol não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 11:26
Acidente com morte em Conceição da Barra Crédito: Michel Fraga
Um acidente na BR 101 na manhã deste domingo (18), na altura do quilômetro 22 em Conceição da Barra, fez uma vítima fatal após colisão frontal entre dois veículos e deixou a pista totalmente interditada para trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil entre 6h50 e 8h30.
De acordo com uma testemunha que conversou com a pai da vítima, o homem que morreu foi a uma festa na noite de sábado (17) e por volta de 4h deste domingo retornava, em um Gol, para casa em Pedro Canário.
Motorista morre ao bater de frente com caminhonete na BR 101
O homem teria perdido a direção do veículo e bateu de frente com uma caminhonete modelo Chevrolet D20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, outras duas vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhas para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
A PRF, a ECO 101 e a Polícia Civil realizaram trabalho no local. A pista já está totalmente liberada.

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