Um acidente na BR 101 na manhã deste domingo (18), na altura do quilômetro 22 em Conceição da Barra, fez uma vítima fatal após colisão frontal entre dois veículos e deixou a pista totalmente interditada para trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil entre 6h50 e 8h30.
De acordo com uma testemunha que conversou com a pai da vítima, o homem que morreu foi a uma festa na noite de sábado (17) e por volta de 4h deste domingo retornava, em um Gol, para casa em Pedro Canário.
Motorista morre ao bater de frente com caminhonete na BR 101
O homem teria perdido a direção do veículo e bateu de frente com uma caminhonete modelo Chevrolet D20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, outras duas vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhas para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
A PRF, a ECO 101 e a Polícia Civil realizaram trabalho no local. A pista já está totalmente liberada.