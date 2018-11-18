Acidente com morte em Conceição da Barra Crédito: Michel Fraga

Um acidente na BR 101 na manhã deste domingo (18), na altura do quilômetro 22 em Conceição da Barra, fez uma vítima fatal após colisão frontal entre dois veículos e deixou a pista totalmente interditada para trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil entre 6h50 e 8h30.

De acordo com uma testemunha que conversou com a pai da vítima, o homem que morreu foi a uma festa na noite de sábado (17) e por volta de 4h deste domingo retornava, em um Gol, para casa em Pedro Canário.

Your browser does not support the audio element. Motorista morre ao bater de frente com caminhonete na BR 101

O homem teria perdido a direção do veículo e bateu de frente com uma caminhonete modelo Chevrolet D20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, outras duas vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhas para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus.