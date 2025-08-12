Caso em Itaguaçu

Motorista morre afogado após carro afundar em lagoa no Noroeste do ES

Mário Rainha, de 63 anos, foi encontrado na tarde de segunda-feira (11), dentro do veículo; testemunhas contaram à PM que ele estava desaparecido desde domingo (10)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:17

Carro caiu dentro de lagoa na zona rural de Itaguaçu Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 63 anos morreu afogado após cair com o carro que ele estava dirigindo em uma lagoa na localidade de Cafundó, em Itaguaçu, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o veículo, um Fiat Uno vermelho, foi encontrado submerso, no início da tarde de segunda-feira (11). Testemunhas contaram aos policiais que Mário Rainha morava nas proximidades do local, e estava desaparecido desde domingo (10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o Fiat Uno de dentro da água utilizando um guincho. Após a retirada do veículo, o corpo de Mário foi encontrado. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram procuradas por A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta