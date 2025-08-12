Home
>
Polícia
>
Motorista morre afogado após carro afundar em lagoa no Noroeste do ES

Motorista morre afogado após carro afundar em lagoa no Noroeste do ES

Mário Rainha, de 63 anos, foi encontrado na tarde de segunda-feira (11), dentro do veículo; testemunhas contaram à PM que ele estava desaparecido desde domingo (10)

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:17

Carro caiu dentro de lagoa na zona rural de Itaguaçu
Carro caiu dentro de lagoa na zona rural de Itaguaçu Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 63 anos morreu afogado após cair com o carro que ele estava dirigindo em uma lagoa na localidade de Cafundó, em Itaguaçu, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o veículo, um Fiat Uno vermelho, foi encontrado submerso, no início da tarde de segunda-feira (11). Testemunhas contaram aos policiais que Mário Rainha morava nas proximidades do local, e estava desaparecido desde domingo (10).

Recomendado para você

Os dois suspeitos retornavam para Vila Velha quando foram abordados em um cerco da Polícia Militar em Guarapari; eles tentaram fugir, mas capotaram com carro

Dupla de Vila Velha é presa por furtar TV e notebook em Marataízes

Mário Rainha, de 63 anos, foi encontrado na tarde de segunda-feira (11), dentro do veículo; testemunhas contaram à PM que ele estava desaparecido desde domingo (10)

Motorista morre afogado após carro afundar em lagoa no Noroeste do ES

Ação do MPES com a Polícia Civil também resultou na apreensão de drogas, armas, dinheiro, equipamentos eletrônicos e de uma moto usada em crimes

19 suspeitos de ligação com Comando Vermelho são presos em Rio Bananal

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o Fiat Uno de dentro da água utilizando um guincho. Após a retirada do veículo, o corpo de Mário foi encontrado. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram procuradas por A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

afogamento Mortes Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais