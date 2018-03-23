Motorista fica ferido após bater de frente com caminhão na Serra

Um motorista, de 45 anos, ficou ferido e precisou ser hospitalizado após bater o carro que dirigia de frente com um caminhão, na noite desta quinta-feira (22), por volta das 20h30, em Jacaraípe, na Serra. Segundo testemunhas, ele dirigia na contramão quando tudo aconteceu.
O homem dirigia um Astra pela avenida Abdo Saad, quando invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão. Ele teve ferimentos na cabeça e foi socorrido ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Já o caminhoneiro, não se feriu.