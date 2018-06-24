Motorista enche o tanque, foge de posto sem pagar e é preso no ES

O estelionatário Alan Bretas de Paulo, 35 anos, foi preso neste domingo (24) após encher o tanque de gasolina e fugir de um posto em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acusado parou com o veículo um Citroen C3 no posto, pediu ao frentista para completar, dizendo que pagaria no cartão, e saiu de perto fingindo que estava ao celular.
Quando retornou, o cartão que ele deu não passava o valor de R$ 186,82. Questionado pelo frentista, respondeu que entraria no carro para pegar o celular e ligar para o pai, mas arrancou com o veículo na contramão e fugiu.
Após ser acionada, a PM montou um cerco e conseguiu deter o criminoso. De acordo com o boletim de ocorrência, o bandido tem cometido assaltos na região, inclusive confessou ter roubado mais de R$ 100 de um entregador de lanches.
Com o acusado foram encontrados cartões de diversos nomes. O veículo que Alan dirigia pertence ao pai dele. Ele foi autuado pelo crime de estelionato e encaminhado para o CDP de Colatina.