Um homem de 46 anos foi preso após se envolver em um acidente na BR 482, na localidade conhecida por Alto da Serra, em Alegre, região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ele capotou com sua caminhonete às margens da rodovia. Como apresentava sinais de embriaguez, foi conduzido pela PM à delegacia do município.
O capotamento ocorreu na noite de domingo (29). De acordo com a Polícia Militar, aToyota Hilux de cor prata capotou, saiu da pista, desceu uma ribanceira e foi parar após atingir algumas árvores.
Motorista embriagado vai parar em delegacia após acidente em Alegre
O motorista sofreu escoriações leves. Colo ele apresentava alguns sinais de embriaguez, foi submetido ao teste do bafômetro – que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica (resultado 0,47 mg/L de álcool), segundo a PM.
Após as medidas administrativas, o motorista foi conduzido à delegacia de Alegre e o veículo foi removido por guincho particular. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.