Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caminhonete capotou

Motorista embriagado vai parar em delegacia após acidente em Alegre

Condutor de 46 anos foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante; ele pagou fiança arbitrada pelo delegado e foi liberado para responder em liberdade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jan 2023 às 11:35

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 11:35

Motorista capota em rodovia em Alegre
Motorista capota em rodovia em Alegre Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um homem de 46 anos foi preso após se envolver em um acidente na BR 482, na localidade conhecida por Alto da Serra, em Alegre, região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ele capotou com sua caminhonete às margens da rodovia. Como apresentava sinais de embriaguez, foi conduzido pela PM à delegacia do município.
O capotamento ocorreu na noite de domingo (29). De acordo com a Polícia Militar, aToyota Hilux de cor prata capotou, saiu da pista, desceu uma ribanceira e foi parar após atingir algumas árvores.
Motorista embriagado vai parar em delegacia após acidente em Alegre
O motorista sofreu escoriações leves. Colo ele apresentava alguns sinais de embriaguez, foi submetido ao teste do bafômetro – que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica (resultado 0,47 mg/L de álcool), segundo a PM.
Após as medidas administrativas, o motorista foi conduzido à delegacia de Alegre e o veículo foi removido por guincho particular. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

Veja Também

Pai é morto a tiros na garagem da casa do filho em Vargem Alta

Jovens são presos por suspeita de furto em torre de internet em Alegre

Mulher tem 70% do corpo queimado e é socorrida de helicóptero em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Alegre Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados