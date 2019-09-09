Motorista embriagado derruba escultura de ferro em Colatina

Uma escultura feita de ferro, com mais de dois metros de altura, não resistiu ao impacto de um veículo dirigido por motorista embriagado pelas ruas do Centro de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, durante a noite da última sexta-feira (6).
Localizada no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, principal via da cidade, a obra veio ao chão por volta das 19h20, após um carro colidir frontalmente com ela. Por causa do impacto, a placa dianteira do veículo acabou ficando no local, o que colaborou para que a polícia localizasse o motorista.
No endereço onde ele mora, o suspeito realizou um teste de alcoolemia, que deu positivo para a ingestão de álcool. O resultado apontou a concentração de 0,77 ml/dg da substância no sangue. Consequentemente, o motorista foi levado para a 15ª Delegacia Regional.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista, de 56 anos, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após ter pago a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.
ESCULTURA SERÁ RECUPERADA
Intitulada “Mãe Natureza”, a escultura foi doada ao município pela colatinense Maria Helena Brotas há décadas, mas está no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas apenas desde 2017. De acordo com a Prefeitura de Colatina, a obra será reparada e o valor gasto será repassado ao motorista responsável pelo dano.