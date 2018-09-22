Trecho onde ciclista foi atropelado por motorista embriagado, na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um ciclista de 32 anos foi atropelado por um motorista embriagado quando chegava ao trabalho na manhã deste sábado (22). O acidente aconteceu antes das 7h na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por embriaguez ao volante. O ciclista teve fraturas no fêmur e no braço e segue internado em um hospital particular de Cariacica.

O auxiliar de carga e descarga Carlos Eduardo Vasconcelos, 32, é morador de Cobi de Cima, também em Vila Velha, e costuma sair para o trabalho, em Alvorada, por volta das 6h30. De acordo com o filho da vítima, Carlos Eduardo sempre faz o percurso de bicicleta.

De acordo com testemunhas, logo depois do acidente o motorista do gol vermelho, Bruno Schram da Silva, 22, saiu do veículo e descartou uma garrafa de bebida alcoólica. Bruno foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e deve ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia.

O filho da vítima contou que, ao receber a notícia do acidente, pensou no pior. Na hora que minha mãe me ligou eu pensei aquilo que todo mundo pensa quando recebe uma notícia dessas. Tive muito medo que ele tivesse morrido, contou o adolescente.

A esposa de Carlos Eduardo, Inês Goltara, 34, contou que o marido está fora de perigo e que acidentes como esse causam revolta. Ele estava indo trabalhar, já estava tão perto do serviço, um amigo dele viu tudo. É revoltante porque, do mesmo jeito que aconteceu com ele, poderia ter sido com um idoso, uma criança, desabafou.

Your browser does not support the audio element. Motorista embriagado atropela ciclista em Vila Velha