Um ciclista de 32 anos foi atropelado por um motorista embriagado quando chegava ao trabalho na manhã deste sábado (22). O acidente aconteceu antes das 7h na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por embriaguez ao volante. O ciclista teve fraturas no fêmur e no braço e segue internado em um hospital particular de Cariacica.
O auxiliar de carga e descarga Carlos Eduardo Vasconcelos, 32, é morador de Cobi de Cima, também em Vila Velha, e costuma sair para o trabalho, em Alvorada, por volta das 6h30. De acordo com o filho da vítima, Carlos Eduardo sempre faz o percurso de bicicleta.
De acordo com testemunhas, logo depois do acidente o motorista do gol vermelho, Bruno Schram da Silva, 22, saiu do veículo e descartou uma garrafa de bebida alcoólica. Bruno foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e deve ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia.
O filho da vítima contou que, ao receber a notícia do acidente, pensou no pior. Na hora que minha mãe me ligou eu pensei aquilo que todo mundo pensa quando recebe uma notícia dessas. Tive muito medo que ele tivesse morrido, contou o adolescente.
A esposa de Carlos Eduardo, Inês Goltara, 34, contou que o marido está fora de perigo e que acidentes como esse causam revolta. Ele estava indo trabalhar, já estava tão perto do serviço, um amigo dele viu tudo. É revoltante porque, do mesmo jeito que aconteceu com ele, poderia ter sido com um idoso, uma criança, desabafou.
Motorista embriagado atropela ciclista em Vila Velha