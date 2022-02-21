Após ser abordado pela PRF, o motorista que perseguiu a van foi levado até a delegacia onde foi preso em flagrante Crédito: Samir Ferreira/TV Gazeta

Um motorista embriagado foi conduzido até a Delegacia Regional de Cariacica , no começo da manhã desta segunda-feira (21), após fechar uma van e iniciar uma perseguição pela BR 262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal , o caso ocorreu por volta das 5h. Após depor, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor, de 24 anos, fechou o outro veículo e ainda colidiu propositalmente contra a van depois de uma perseguição de quase 10 quilômetros. O motorista perseguido ligou para a Polícia Militar enquanto era seguido.

Quando se aproximou do posto da PRF na rodovia federal em Viana, ele parou e pediu ajuda - vítima contou aos policiais que seguiria até a Ceasa para buscar frutas e verduras.

Your browser does not support the audio element. Motorista é preso após ameaçar e perseguir condutor de van na BR 262

Os policiais rapidamente identificaram o carro que vinha logo atrás e o pararam. Dentro do veículo os agentes da PRF encontraram uma faca. Além disso, o teste do bafômetro realizado indicou a ingestão de bebida alcóolica.

O motorista usou esta faca para ameaçar o condutor da van. Ele acabou preso Crédito: Samir Ferreira/TV Gazeta

Já na delegacia, outra testemunha também relatou ter presenciado uma ameaça do motorista embriagado ao condutor da van em um posto de combustíveis em Alto Lage, também em Cariacica. No posto, ele teria ameaçado ainda outras pessoas presentes com a faca apreendida pela PRF e se mostrava visivelmente alterado.

Em entrevista à TV Gazeta, o agente Cesar, da PRF, disse que o homem estava agitado e nervoso quando foi abordado no posto em Viana.

"Ele se encontrava muito agressivo e eufórico, apresentando claros sinais de ter ingerido bebida alcoólica com poder etílico muito forte. Felizmente conseguimos dominá-lo sem que acontecesse um acidente ou algo de maiores proporções. Ele fez o bafômetro, que constatou não só infração administrativa (multa), como crime de trânsito, pelo qual foi conduzido (embriaguez ao volante)", explicou o policial da PRF.

Além do flagrante por beber e dirigir, o homem, que trabalha como motorista de aplicativo, ainda foi autuado pelo crime de ameaça (com a faca) e também cometeu outros crimes de trânsito na perseguição pela BR 262.