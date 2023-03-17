Motorista é morto a tiros e jovem fica ferida durante corrida em Alegre

Motorista de 69 anos é morto dentro do carro Crédito: Divulgação/ PMES

Um motorista particular de 69 anos foi assassinado com um tiro na cabeça, dentro do carro, no interior de Alegre , na Região do Caparaó, na madrugada desta sexta-feira (17). Segundo o registro da Polícia Militar , o crime aconteceu após João Roberto Rezende Regis ser acionado para buscar três homens e uma mulher em Cachoeiro de Itapemirim.

O crime aconteceu por volta 1h10, na ES 181, estrada que liga o município de Alegre ao distrito do Café, próximo à região conhecida como “Santa”. No carro estacionado, um Fiat Siena, a polícia encontrou a vítima, baleada no lado esquerdo da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o motorista estava sem vida.

Segundo informações repassadas aos militares, João Roberto Rezende Regis trabalhava com transporte de passageiros em seu veículo e foi acionado para buscar os suspeitos em Cachoeiro e levá-los para o distrito de Café. O grupo estava levando drogas para comercializar em Alegre.

A mulher, de 19 anos, sentou no banco da frente e os outros três suspeitos ficaram no banco traseiro. Quando estavam chegando próximo ao distrito, a jovem contou que ouviu um disparo e, em seguida, outros três que a acertaram. Os suspeitos teriam combinado de matar o motorista e roubá-lo, porém, a jovem não teria concordado, por isso também foi alvo de tiros.

A jovem, baleada com dois disparos, nas costas e na cabeça, contou para os policiais as características dos suspeitos. Ela foi socorrida lúcida ao Pronto atendimento de Alegre e, posteriormente, transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, ela segue internada no local.

O local onde o carro foi encontrado foi isolado e a perícia da Polícia Civil, acionada. Outras viaturas da polícia deram apoio na busca pelos suspeitos, mas eles não foram localizados. No final da manhã desta sexta-feira, segundo a PM, os três suspeitos foram interceptados já próximo ao parque de exposições de Alegre. Com eles, os militares localizaram duas armas de fogo que possivelmente são as utilizadas no crime.

O corpo de João Roberto foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.