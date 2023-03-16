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Crime

Dupla é presa após assalto a supermercado com funcionários reféns em Iúna

Todos os funcionários tiveram os celulares levados pelos bandidos e o dinheiro que estava no cofre do estabelecimento foi roubado; dois suspeitos foram presos, e um terceiro conseguiu fugir

Publicado em 16 de Março de 2023 às 14:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2023 às 14:07
PM
Polícia Militar prendeu dois suspeitos pelo crime  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um supermercado no centro de Iúna, na Região do Caparaó, foi assaltado na noite desta quarta-feira (15). Segundo o registro da Polícia Militar, funcionários foram feitos reféns e tiveram os celulares levados por dois criminosos. Eles foram levados para a parte superior do imóvel e os bandidos levaram o dinheiro que estava no cofre do estabelecimento. A quantia roubada não foi informada.
De acordo com o registro, o crime aconteceu quando o local estava para fechar. Os proprietários relataram dois homens armados e encapuzados adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto.
Durante o roubo, os indivíduos recolheram os celulares de todos os funcionários e as vítimas foram levadas até a parte superior do supermercado, onde fica o cofre. Após recolher o dinheiro, os assaltantes fugiram. 
A Polícia Militar realizou patrulhamento na região e localizaram um suspeito, que confessou ter participado do roubo. Ele confessou que somente fez a vigilância e monitoramento do lado de fora do supermercado, enquanto outros dois suspeitos entraram no local e cometeram o assalto.
Logo após o crime, a dupla retornou para próximo do cemitério municipal e trocou de roupa para que pudessem dispistar a polícia na fuga. Um dos suspeitos conseguiu fugir com a maior parte do dinheiro roubado e não foi localizado. O homem que informou que fazia a vigilância e um dos que cometeram o assalto foram conduzidos para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Os suspeitos, de 23 e 25 anos, levados para a delegacia de Venda Nova do Imigrante, foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados para um presídio, segundo a Polícia Civil.

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