Dupla é presa após assalto a supermercado com funcionários reféns em Iúna

Polícia Militar prendeu dois suspeitos pelo crime Crédito: Carlos Alberto Silva

Um supermercado no centro de Iúna , na Região do Caparaó, foi assaltado na noite desta quarta-feira (15). Segundo o registro da Polícia Militar , funcionários foram feitos reféns e tiveram os celulares levados por dois criminosos. Eles foram levados para a parte superior do imóvel e os bandidos levaram o dinheiro que estava no cofre do estabelecimento. A quantia roubada não foi informada.

De acordo com o registro, o crime aconteceu quando o local estava para fechar. Os proprietários relataram dois homens armados e encapuzados adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto.

Durante o roubo, os indivíduos recolheram os celulares de todos os funcionários e as vítimas foram levadas até a parte superior do supermercado, onde fica o cofre. Após recolher o dinheiro, os assaltantes fugiram.

A Polícia Militar realizou patrulhamento na região e localizaram um suspeito, que confessou ter participado do roubo. Ele confessou que somente fez a vigilância e monitoramento do lado de fora do supermercado, enquanto outros dois suspeitos entraram no local e cometeram o assalto.

Logo após o crime, a dupla retornou para próximo do cemitério municipal e trocou de roupa para que pudessem dispistar a polícia na fuga. Um dos suspeitos conseguiu fugir com a maior parte do dinheiro roubado e não foi localizado. O homem que informou que fazia a vigilância e um dos que cometeram o assalto foram conduzidos para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.