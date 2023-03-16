Homem nu invade padaria, ataca funcionária e acaba detido em Linhares

Um homem de 26 anos foi detido após, completamente nu, invadir uma padaria no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e atacar uma funcionária ao tentar sair do local. O caso aconteceu no último sábado (11) e foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram o momento em que o rapaz entrou correndo na padaria, seguiu para área restrita a funcionários e, ao tentar deixar o lugar pela área de serviço do estabelecimento, agrediu uma mulher que trabalha no local, a segurando pelo pescoço por alguns minutos.

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo estava sujo de urina e fezes. A cena assustou quem estava na padaria, localizada na Avenida João Felipe Calmon. O homem chegou a entrar em uma câmara fria, onde são armazenados alimentos e revirou todas as prateleiras, causando transtorno ao serviço.

A Polícia Militar foi até o comércio e deu voz de prisão ao suspeito pelos crimes de dano, atentado ao pudor e agressão. Segundo a corporação, foi necessário o uso de força para colocar as algemas e contê-lo, porque ele estava alterado e reagiu à abordagem.

Consta em boletim de ocorrência registrado pela corporação que antes de ir até a padaria, o homem havia entrado em uma funerária, que fica na rua Capitão José Maria, no bairro Araçá, e chutado a porta de vidro com os pés e joelhos, quebrando a porta do estabelecimento. O fato também foi registrado por câmeras do local.

O suspeito, que não teve nome divulgado, foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou, por nota, que o indivíduo assinou um termo circunstanciado (TC) por dano ao patrimônio e foi liberado, após assumir o compromisso de comparecer em juízo.