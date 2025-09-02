Homicídio culposo

Motorista é indiciado por morte de motociclista em acidente em Castelo

Vítima era o motoboy Vinilson de Lacerda Mangifeste, de 35 anos, que trabalhava entregando açaí no momento do acidente ocorrido em junho deste ano

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:48

Vinilson de Lacerda Mangifeste morreu no hospital após se envolver em um acidente em Castelo Crédito: Arquivo familiar

Um homem de 38 anos foi indiciado pela morte de um motociclista em um acidente de trânsito ocorrido em Castelo, no Sul do Espírito Santo, no dia 7 de junho deste ano. Segundo a Polícia Civil, as imagens de videomonitoramento confirmaram que o motorista do carro Toyota Corolla desrespeitou a placa de parada obrigatória e avançou sem reduzir a velocidade, ocasionando a batida.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que adotará as medidas judiciais cabíveis. O acusado, que não teve o nome divulgado, deverá responder em juízo por homicídio culposo na direção de veículo automotor, podendo receber pena de detenção de dois a quatro anos, além de suspensão ou proibição da habilitação para dirigir.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na noite de 7 de junho na rotatória do Castelão, no bairro Bela Vista, em Castelo. No local, motoristas contaram à Polícia Militar que, após ultrapassar um carro que estava parado em uma rotatória da Avenida Giovani Piassi, o motociclista bateu na lateral de um Toyota Corolla.

A vítima era o motoboy Vinilson de Lacerda Mangifeste, de 35 anos, que estaria trabalhando entregando açaí no momento do acidente. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.

