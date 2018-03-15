Motorista é executado dentro de carro na BR 101, em Conceição da Barra

Renan Sousa Dias estava parado no pare-e-siga da Eco 101 quando foi executado Crédito: Internauta | Gazeta Online

O motorista de um veículo Volkswagen Gol branco foi executado com um tiro no trecho da BR 101 que liga Pedro Canário a Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra, Norte do Estado. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), por volta das 9 horas, próximo ao distrito de Cobraice.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, o motorista, identificado como Renan Sousa Dias, estava parado no pare-e-siga da Eco 101. Dois ocupantes de uma moto se aproximaram e o executaram. Depois, retornaram em direção a Pedro Canário.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, seis pontos da BR 101 estão com o trânsito em pare e siga por causa de obras. Um deles é o quilômetro 29, em Conceição da Barra. Policiais militares e rodoviários federais estão no local.