Motorista do Transcol passa mal durante arrastão em Vitória

Motorista relatou momento de pânico vivido em Transcol Crédito: Marcelo Prest

Transcol, na manhã desta terça-feira (20), em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. O coletivo estava lotado, com mais de 80 passageiros, e o motorista chegou a passar mal e desmaiar durante o assalto. Dois bandidos fizeram um arrastão em um ônibus do, na manhã desta terça-feira (20), em frente ao, no Centro de. O coletivo estava lotado, com mais de 80 passageiros, e o motorista chegou a passar mal e desmaiar durante o assalto.

O motorista, que teve a arma de um dos bandidos apontada contra a cabeça, se lembrou do episódio em que foi baleado em um arrastão dentro de um ônibus, também na capital, há 15 anos.

Jardim América, em Cariacica, onde os criminosos embarcaram, e seguia para o Terminal de Carapina, na Serra. Por volta das 5h40, os bandidos anunciaram o assalto na Avenida Getúlio Vargas. O ônibus saiu do Terminal de, em Cariacica, onde os criminosos embarcaram, e seguia para o Terminal de Carapina, na Serra. Por volta das 5h40, os bandidos anunciaram o assalto na Avenida Getúlio Vargas.

Um dos criminosos chegou a fazer uma passageira refém, enquanto recolhia dinheiro e celulares. Segundo testemunhas, ele chegou a agredir uma das vítimas. O outro bandido pulou a roleta e foi para perto do motorista, apontando a arma em direção à cabeça dele, xingando o condutor e ameaçando matá-lo caso ele não parasse o veículo.

Sem saída, o motorista de 49 anos parou o veículo e começou a se sentir mal. "Entrei em desespero, comecei a dar tremedeira, não conseguia me mexer. Cheguei a perder a consciência e minha pressão arterial foi para 17 por 7", lembra o condutor, que trabalha no sistema Transcol há 30 anos.

Samu e levado para o Pronto Atendimento da Praia do Suá. Já os bandidos, segundo uma passageira, chutaram a porta e saíram pelo meio do ônibus. A partir de imagens de videomonitoramento, a Polícia Militar identificou que um carro Pálio, com placas de restrição de furto e roubo, que estava atrás do coletivo, foi usado para a fuga dos criminosos. Os suspeitos não foram encontrados. O motorista foi atendido por uma ambulância doe levado para o Pronto Atendimento da Praia do Suá. Já os bandidos, segundo uma passageira, chutaram a porta e saíram pelo meio do ônibus. A partir de imagens de videomonitoramento, aidentificou que um carro Pálio, com placas de restrição de furto e roubo, que estava atrás do coletivo, foi usado para a fuga dos criminosos. Os suspeitos não foram encontrados.

"FALOU QUE IA DAR TIRO NA MINHA CABEÇA

O arrastão no ônibus fez o motorista do coletivo, de 49 anos, relembrar um trauma antigo. Há 15 anos, ele foi baleado por criminosos em um arrastão, também dentro de um ônibus. Passou um filme na minha cabeça, como se eu revivesse tudo de novo e ficasse de frente para a morte mais uma vez, desabafou a vítima, que trabalha no ramo há três décadas.

O ônibus estava em movimento ou estava embarcando passageiros no momento do crime?

O ônibus estava em movimento, tinha entre 80 e 90 pessoas. No início, achei que era até brincadeira, mas depois vi que infelizmente não era. Quando um deles pulou a roleta para me ameaçar armado, já estava parando o ônibus.

Como foi a ação dos criminosos?

Um ficou mais na parte de trás recolhendo os celulares, roubando todo mundo, e chegou até a agredir uma passageira. O outro pulou a roleta e foi para o meu lado.

O que o criminoso falou com o senhor nessa hora?

Que ia dar um tiro na minha cabeça se o ônibus não parasse. Ficou me ameaçando e me xingando de várias formas. Foi aí que comecei a me sentir mal

O que o senhor sentiu?

Tive tremedeira, fiquei tonto e perdi a consciência por pouco tempo. Minha pressão chegou a 17 por 7.

O que passou pela sua cabeça na hora? Teve medo de morrer?

Sim. Era como se estivesse revivendo o dia que levei um tiro de raspão e outro no peito, há 15 anos, também em um assalto a ônibus, quando dirigia um coletivo do sistema municipal. Como se revivesse tudo de novo e ficasse de frente com a morte.

Tem medo de trabalhar como motorista de ônibus?

A gente fica porque a nossa profissão é muito perigosa. O motorista e o cobrador ficam muito vulneráveis, principalmente em alguns horários mais delicados.Ninguém respeita ninguém e você corre o risco de levar um tiro do nada. Tenho vontade de ir embora e morar no interior porque Vitória está muito perigosa.

E sua família, como ficou?

Minha esposa e meu filho (de 14 anos) ficaram muito abalados. Se eu tivesse morrido em uma situação dessas, uma hora dessas estaria no Departamento Médico Legal e o camarada (assaltante) estaria foragido. Hoje em dia está desse jeito: o cara mata um pai de família e pode não dar em nada. Fica um sentimento de impotência.