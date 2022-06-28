Motorista demitido furta 'voucher' para abastecer carro de graça no ES

Um motorista de 44 anos foi preso no Distrito Industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim , nesta segunda-feira (27), suspeito de furtar um bloco de autorização — uma espécie de voucher — de uma empresa, após ser demitido, para abastecer o carro dele e realizar compras em estabelecimentos comerciais na região. Segundo a Polícia Civil , contra o homem também havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Comarca de Vila Velha, por crimes previstos na Lei Maria da Penha

Deic prendeu homem investigado por furtar bloco de autorização para realizar compras em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PCES

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Cachoeiro (Deic) de Itapemirim , que também cumpriu o mandado em aberto contra o suspeito.

A Polícia Civil informou que as diligências apontaram que o suspeito trabalhava em uma empresa no setor de rochas ornamentais, também em Cachoeiro de Itapemirim e, após ser dispensado — há um mês — começou a usar o bloco de autorização.

Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Cachoeiro (Deic), o delegado Rafael Amaral explicou que o suspeito furtou o bloco de autorização após ter sido demitido e causou um prejuízo de quase R$ 2 mil ao usá-lo para abastecer o carro e fazer compras.

"Após ser demitido, ele teria se apropriado de um bloco de autorização de abastecimento, utilizando-o em seu veículo particular e em estabelecimentos da região, porque sabia que era comum utilizar essa forma de pagamento em alguns comércios" Rafael Amaral - Delegado e titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Cachoeiro (Deic)

De acordo com a corporação, o homem foi preso no momento em que chegou em outra empresa do setor de rochas no Distrito Industrial de São Joaquim, e confessou que havia se apropriado indevidamente do bloco de autorização e realizado os abastecimentos.