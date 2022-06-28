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Foi preso

Motorista demitido furta 'voucher' para abastecer carro de graça no ES

Ex-funcionário — demitido há um mês — furtou o bloco de autorização da empresa onde trabalhava e o usou também para fazer compras em comércios, causando prejuízo de quase R$ 2 mil

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 19:43

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 jun 2022 às 19:43
Um motorista de 44 anos foi preso no Distrito Industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (27), suspeito de furtar um bloco de autorização — uma espécie de voucher — de uma empresa, após ser demitido, para abastecer o carro dele e realizar compras em estabelecimentos comerciais na região. Segundo a Polícia Civil, contra o homem também havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Comarca de Vila Velha, por crimes previstos na Lei Maria da Penha.
Homem é preso por furtar bloco de autorização para realizar compras em Cachoeiro
Deic prendeu homem investigado por furtar bloco de autorização para realizar compras em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PCES
A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Cachoeiro (Deic) de Itapemirim, que também cumpriu o mandado em aberto contra o suspeito.
A Polícia Civil informou que as diligências apontaram que o suspeito trabalhava em uma empresa no setor de rochas ornamentais, também em Cachoeiro de Itapemirim e, após ser dispensado — há um mês — começou a usar o bloco de autorização.
Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Cachoeiro (Deic), o delegado Rafael Amaral explicou que o suspeito furtou o bloco de autorização após ter sido demitido e causou um prejuízo de quase R$ 2 mil ao usá-lo para abastecer o carro e fazer compras.
"Após ser demitido, ele teria se apropriado de um bloco de autorização de abastecimento, utilizando-o em seu veículo particular e em estabelecimentos da região, porque sabia que era comum utilizar essa forma de pagamento em alguns comércios"
Rafael Amaral - Delegado e titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Cachoeiro (Deic)
De acordo com a corporação, o homem foi preso no momento em que chegou em outra empresa do setor de rochas no Distrito Industrial de São Joaquim, e confessou que havia se apropriado indevidamente do bloco de autorização e realizado os abastecimentos.
O bloco de autorização não foi encontrado pelos investigadores com o suspeito — ele justificou aos policiais que o havia queimado. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e, posteriormente, transferido para o presídio de Xuri, em Vila Velha. A Polícia Civil disse que as investigações estão em andamento e que o suspeito será indiciado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

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