Motorista de ônibus leva tiro no rosto durante assalto em Vila Velha

Ainda segundo relato da vítima à polícia, o motorista entregou o celular ao criminoso. O assaltante fugiu em um veículo Volkswagen Logus, de cor escura. Nesse momento, o motorista percebeu que havia sido atingido de raspão no rosto, próximo ao olho. A vítima contou que a viatura da Polícia Militar deu apoio e tentou localizar o acusado.