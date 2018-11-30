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A caminho do trabalho

Motorista de ônibus leva tiro no rosto durante assalto em Vila Velha

Após efetuar o disparo, o assaltante fugiu levando o celular da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 12:17

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 12:17

Região onde o motorista de ônibus foi baleado em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um motorista de ônibus que estava a caminho do trabalho levou um tiro no rosto durante um assalto quando passava pela rua que dá acesso a uma loja de madeiras, na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. À polícia, o homem de 39 anos contou que, em dado momento, percebeu o barulho de um carro e um indivíduo saiu correndo em sua direção. Em seguida, ele ouviu um disparo de arma de fogo.
> "Homem-aranha" é preso após furtos em Vila Velha
Ainda segundo relato da vítima à polícia, o motorista entregou o celular ao criminoso. O assaltante fugiu em um veículo Volkswagen Logus, de cor escura. Nesse momento, o motorista percebeu que havia sido atingido de raspão no rosto, próximo ao olho. A vítima contou que a viatura da Polícia Militar deu apoio e tentou localizar o acusado.
Em seguida, o motorista veio com seu carro até o Hospital Praia da Costa, também em Vila Velha, para atendimento médico. O motorista não soube descrever as características do acusado.
Motorista de ônibus leva tiro no rosto durante assalto em Vila Velha

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