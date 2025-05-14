Motorista de ônibus desvia rota durante assalto e para em batalhão da PM em Vila Velha

4° Batalhão da Polícia Militar, no Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução Street View/ Google

Uma tentativa de assalto a um ônibus do Sistema Transcol terminou com um homem e uma mulher presos na noite de terça-feira (13), em Vila Velha, após o motorista desviar da rota e levar o veículo até o 4º Batalhão da Polícia Militar , no bairro Ibes.

O caso aconteceu por volta das 22h50 e envolveu um coletivo da linha 526 (Campo Grande x Vila Velha). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os suspeitos foram identificados como Jaison Gonçalves de Oliveira, de 26 anos, e Uylma Silva Barreto, de 36.

De acordo com o boletim, os dois embarcaram no ônibus nas proximidades do bairro Cobilândia e, segundo consta no documento, testemunhas relataram que eles aparentavam estar sob efeito de drogas. Eles teriam entrado pela porta do meio no momento em que alguns passageiros desembarcavam.

Quando o coletivo se aproximava do Terminal do Ibes, também em Vila Velha, os suspeitos anunciaram o assalto. O motorista, de 43 anos, disse à polícia que percebeu quando um dos suspeitos tentava roubar a mochila de um passageiro. Diante da situação, ele decidiu agir e desviou o trajeto do ônibus, levando o veículo até a sede do 4º BPM, no bairro Ibes.

Ao notar a aproximação do batalhão, os suspeitos tentaram fugir, quebrando uma das janelas com o uso da alavanca de emergência. No entanto, foram detidos por policiais militares no local.

Durante a abordagem, um dos passageiros contou que foi ameaçado por um dos suspeitos com um objeto que estaria oculto debaixo da camisa, e que teve que entregar a mochila por causa da ameaça. Ambos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.