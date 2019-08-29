Motorista de atiradores é preso por aceitar R$ 500 para fazer corrida

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 12:05
Um homem, de 33 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) suspeito de ter envolvimento na tentativa de assassinato de dois moradores em situação de rua na Vila Rubim, em Vitória.
De acordo com informações da TV Gazeta, o suspeito confessou à Polícia Militar que estava em um bar no Centro de Vitória quando foi convidado por dois homens para dirigir até a Vila Rubim.
O preso relatou que a dupla ofereceu R$ 500 pela viagem e alertou que iria ao local para atirar em moradores em situação de rua. Ele aceitou e foi à Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim, onde os dois moradores foram baleados.
Após o crime, o motorista deixou os passageiros no centro de Vitória e seguiu para Vila Velha, pela Rodovia Carlos Lindenberg. A Polícia Militar foi acionada, localizou o motorista e prendeu o suspeito.
OUTRO CASO
Em junho deste ano, três pessoas, entre elas moradores em situação de rua, ficaram feridas após uma dupla, de carro, chegar atirando na Rua Construtor Vitorino Teixeira. De acordo com a Polícia Civil, à época, os atiradores ainda gritaram "exterminadores de nóia" antes de disparar contra as vítimas.
