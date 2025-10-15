Preso em Cariacica

Motorista de app finge ser cunhado de prefeito do ES para aplicar golpe em empresário

O homem de 39 anos mentiu sobre conexão com servidores públicos e disse que facilitaria a aprovação de empresa em licitação em Viana

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:19

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um motorista de aplicativo de 39 anos é suspeito de aplicar golpes que somam R$ 22,5 mil contra um empreendedor de Viana. O investigado teria cobrado ainda R$ 6 mil para garantir a aprovação da empresa da vítima em uma licitação da prefeitura da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o golpista fazia-se passar por cunhado do prefeito do município, Wanderson Bueno, e também afirmava que seu plano de interferência daria certo por ter conexões com outros servidores públicos do Executivo.

Após emboscada preparada pela polícia com ajuda da vítima, o suspeito foi preso em flagrante na última segunda-feira (13), em uma padaria, em Cariacica, quando recebia o dinheiro. Às autoridades, o motorista admitiu que mentiu sobre ter vínculos com funcionários da prefeitura. Em audiência de custódia, realizada nesta quarta-feira (15), o homem foi liberado com medidas cautelares pela Justiça.

Como a investigação começou

No dia 10 de outubro, a vítima foi à delegacia para prestar queixa, contando detalhes da oferta que recebeu. Ele disse que as negociações com o motorista para ser fornecedor da prefeitura começaram após assistir a um vídeo publicado com a legenda "este é meu prefeito", no status do WhatsApp do suspeito.

Na gravação, aparecia um rádio tocando uma música cantada pelo prefeito de Viana. "O empresário, então, perguntou se ele conhecia o prefeito e começaram a conversar", explicou o titular do 18° Distrito Policial de Viana, delegado Ygor Pereira.

A partir desse contato, a trama do golpe começou a se formar, de acordo com as apurações policiais. O empresário passou a suspeitar de que estava caindo em uma fraude após não ter recebido mercadorias e serviços comprados com o suspeito.

Titular do 18° Distrito Policial de Viana, delegado Ygor Pereira, detalhou sobre golpe contra empresário em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“O homem tinha uma empresa de viagens e o empresário adquiriu com ele três passagens aéreas para a França, no valor total de R$ 20 mil. No entanto, apesar de ter pago R$ 18 mil de forma parcelada, as passagens não foram emitidas", explicou o delegado. A vítima também adquiriu roupas e relógios no valor de R$ 2,5 mil.

O titular do DPJ de Viana informou que, apesar de o empreendedor – que atua no ramo de manutenção de ar-condicionado – ter demonstrado interesse em pagar para ser beneficiado na licitação, ele não deve responder por nenhum crime.

Por que o empresário não será preso ou investigado? Segundo o delegado Ygor Pereira, o ordenamento jurídico entende que a pessoa que busca obter vantagem de forma fraudulenta, mas foi ludibriada por alguém, não comete crime, figurando como vítima

Entenda como foi a prisão

A prisão do suspeito aconteceu em uma padaria, com a ajuda da vítima. O local foi o ponto marcado para o pagamento dos R$ 6 mil. O delegado sentou em uma das mesas do estabelecimento. Enquanto tomava café, observava a interação entre o investigado e o empresário. Do lado de fora do estabelecimento, uma equipe ficou a paisana aguardando o desfecho do caso.

“Quando vi que ele [golpista] pegou o dinheiro, guardou e falou para o empresário que era cunhado e que iria garantir a licitação, dei voz de prisão. Na delegacia, ele confirmou ter dito que iria 'molhar a mão' dos servidores, mas negou conhecer qualquer funcionário. Disse ainda que não ofereceu vantagem às autoridades”, contou Pereira.

Durante a investigação, a polícia não encontrou nenhum indício de envolvimento de servidores ou do prefeito. Em nota, a prefeitura negou envolvimento da gestão municipal e disse que tem contrato de manutenção de ar-condicionado vigente, não tendo, portanto, licitação aberta ou planejamento de nova contratação. Veja nota completa abaixo.

Outros boletins

Além do empresário, outras pessoas já foram alvo do motorista. Segundo Pereira, há vários boletins sobre golpes aplicados pelo suspeito registrados no Espírito Santo e no Amazonas. Também há reclamações na internet sobre supostas atuações criminosas.

Um dos registros on-line é de uma mulher que alegou ter conhecido o motorista em uma corrida de aplicativo. Durante o trajeto, ela teria guardado o contato dele e depois caiu em um golpe. “Ele tem conduta de estelionatário. Temos vasto conteúdo com áudios dele tentando ludibriar uma pessoa”, afirmou o delegado.

O titular da delegacia em Viana disse que o homem foi autuado por tráfico de influência majorado por dizer que os valores seria destinado a funcionários públicos.

Nota completa da Prefeitura de Viana A Prefeitura de Viana informa que a vítima procurou inicialmente a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito relatando que uma pessoa estava tentando aplicar golpe para facilitar uma possível participação em licitação, utilizando indevidamente nome de servidores da prefeitura. Com base na confirmação que se tratava de golpe, a vítima foi orientada a Procurar a 18º Distrito de Polícia Civil e formalizar o ocorrido para identificação e prisão das pessoas envolvidas. Após identificação e levantamentos preliminares da Polícia Civil, o autor foi preso e autuado pelos crimes cometidos A Prefeitura afirma que não há servidor da prefeitura envolvido na suposta tentativa de golpe e que tem contrato de manutenção de ar-condicionado vigente, não tendo, portanto, licitação aberta ou planejamento de nova contratação. Aproveitamos a oportunidade para alertar as pessoas contra golpes nesse sentido, pois a administração municipal destaca que o processo licitatório na Prefeitura de Viana segue um rigoroso fluxo de legalidade e transparência. Ele começa com o planejamento da contratação, seguido da pesquisa de preços e da elaboração do edital, que passa por diversas instâncias de conferência — como a Procuradoria Jurídica, o Controle Interno e a Secretaria de Finanças — garantindo conformidade legal e disponibilidade orçamentária. Após essa etapa, o edital é publicado e abre-se prazo para impugnações e esclarecimentos. Em seguida, ocorre a sessão pública eletrônica, na qual a disputa acontece de forma transparente, imparcial e sigilosa até o encerramento dos lances. É importante ressaltar que as licitações em Viana são realizadas exclusivamente por meio eletrônico, permitindo que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, possa participar dos certames. A Prefeitura de Viana segue colaborando integralmente com as investigações conduzidas pela Polícia Civil por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Viana e reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e o respeito aos princípios da administração pública.

