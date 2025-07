Confessou o crime

Motorista de app é preso após ser flagrado com 1kg de cocaína em Vitória

Raileson Santos Bandeira, de 28 anos, disse que levaria a droga para Linhares, no Norte do Estado

Publicado em 10 de julho de 2025 às 11:46

Raileson Santos Bandeira, de 28 anos, foi preso com cocaína em Vitória Crédito: Archimedes Patrício

Um motorista de aplicativo, identificado como Raileson Santos Bandeira, de 28 anos, foi preso com um pacote contendo 1 quilo de cocaína na noite de quarta-feira (9), em um posto de combustíveis no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Maruípe, no bairro Santa Luiza, em Vitória. >

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) após uma denúncia anônima que apontava a venda de drogas por motoboys na região.>

De acordo com as informações recebidas, um dos suspeitos usava uma bolsa para transportar os entorpecentes e possuía tatuagens no rosto.>

Durante as diligências, os policiais localizaram um homem com as mesmas características descritas. Ele foi abordado e confessou que carregava um pacote com cocaína dentro da bolsa.>

Conforme apurado pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Raileson afirmou à polícia que levaria a droga para Linhares, no Norte do Espírito Santo, e que receberia pelo transporte.>

Após a confissão, ele foi detido e encaminhado à sede do Deic, na Capital, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O motorista foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.>

