Entre Cariacica e Vila Velha

Motorista de app é colocado no porta-malas e obrigado a fazer Pix de R$ 1 mil no ES

Vítima foi mantida em cárcere por cerca de duas horas por três homens em um trecho entre Cariacica e Vila Velha; suspeitos fugiram com o veículo e não foram localizados

Um motorista de aplicativo de 28 anos foi assaltado por três homens, colocado no porta-malas do próprio carro e forçado a fazer uma transferência via Pix de R$ 1 mil, na noite de segunda-feira (7). Os momentos de terror vividos pela vítima aconteceram entre Cariacica e Vila Velha. >