Dinheiro apreendido pela PM Crédito: Divulgação/PMES

Segundo a Polícia Militar , os suspeitos foram identificados como Rafael Rodrigues de Almeida, de 28 anos, e Lucas Ricardo Chagas, de 22. A terceira envolvida é uma adolescente de 17 anos, que não teve a identidade revelada. A intenção do trio era roubar o veículo, um Renault Sandero, e o dinheiro da vítima. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Os militares descobriram que dois dos suspeitos eram moradores de Sooretama. A PM da cidade intensificou o patrulhamento e encontrou o veículo roubado. Os ocupantes receberam ordem de parada e não resistiram à prisão.

Your browser does not support the audio element. Motorista de app de João Neiva é morto a facadas em Aracruz; trio é preso

Os policiais ainda se surpreenderam com o fato de que um dos suspeitos, na delegacia, fez uma ligação de vídeo para a mãe confessando o crime, de forma fria, na frente dos agentes. Foram encontrados no carro da vítima, após a recuperação, garrafas de bebida alcoólica, além de R$ 534. A arma utilizada no crime não foi localizada.

Segundo a PM, Lucas já tinha passagens por tráfico e é namorado da menor, que também já tinha sido apreendida pelo mesmo crime. Consta ainda que Lucas estava em liberdade condicional. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por latrocínio e corrupção de menores. Já Rafael vai responder por receptação. Ambos foram encaminhados para o sistema prisional.

Por último, a adolescente foi autuada por ato infracional análogo ao crime de latrocínio e encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A investigação continua e o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Aracruz.