Um homem de 57 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi morto a facadas no distrito de Jacupemba, na zona rural de Aracruz, Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (23). A vítima foi identificada como Elias Brito e era morador de João Neiva, cidade vizinha. Um trio, suspeito da autoria do crime, foi preso horas depois, na madrugada de desta terça (24), em Sooretama, também no Norte capixaba.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram identificados como Rafael Rodrigues de Almeida, de 28 anos, e Lucas Ricardo Chagas, de 22. A terceira envolvida é uma adolescente de 17 anos, que não teve a identidade revelada. A intenção do trio era roubar o veículo, um Renault Sandero, e o dinheiro da vítima. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Os militares descobriram que dois dos suspeitos eram moradores de Sooretama. A PM da cidade intensificou o patrulhamento e encontrou o veículo roubado. Os ocupantes receberam ordem de parada e não resistiram à prisão.
Motorista de app de João Neiva é morto a facadas em Aracruz; trio é preso
Os policiais ainda se surpreenderam com o fato de que um dos suspeitos, na delegacia, fez uma ligação de vídeo para a mãe confessando o crime, de forma fria, na frente dos agentes. Foram encontrados no carro da vítima, após a recuperação, garrafas de bebida alcoólica, além de R$ 534. A arma utilizada no crime não foi localizada.
Segundo a PM, Lucas já tinha passagens por tráfico e é namorado da menor, que também já tinha sido apreendida pelo mesmo crime. Consta ainda que Lucas estava em liberdade condicional. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por latrocínio e corrupção de menores. Já Rafael vai responder por receptação. Ambos foram encaminhados para o sistema prisional.
Por último, a adolescente foi autuada por ato infracional análogo ao crime de latrocínio e encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A investigação continua e o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Aracruz.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte