Motorista de aplicativo foi esfaqueado antes de ter carro incendiado

Exame de DNA comprovou que o corpo é de Adeilson Ferreira Santa Bárbara, de 29 anos Crédito: Arquivo Pessoal

O laudo de comparação de DNA da Polícia Civil comprovou que o corpo encontrado, em Cariacica, dentro de porta-malas de um carro incendiado era do motorista de aplicativo Adeilson Ferreira Santa Bárbara, de 29 anos. A conclusão é de que ele teria sido morto com facadas antes de ser queimado.

O corpo foi encontrado no dia 15 de maio. Policiais militares localizaram um veículo queimado no bairro Vila Cajueiro e acionaram um guincho para levá-lo para o pátio da Delegacia Regional de Cariacica.

Segundo a mãe de Adeilson, Dilma Ferreira, o resultado pôs fim à última esperança de que o filho estivesse vivo. Por mais que as chances fossem pequenas, eu ainda tinha a esperança no meu coração de que ele iria aparecer, contou a mãe após voltar do enterro do filho, na tarde desta sexta-feira, no cemitério Parque da Paz.

Ela contou que o motorista de Uber sempre foi trabalhador e também justo. Não faço ideia porque fizeram isso com ele, mas meu filho sempre foi justo, e o mínimo que eu quero é que a Justiça seja feita em relação a quem fez isso com meu filho, afirmou.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica onde serão apuradas a autoria e motivação do crime.