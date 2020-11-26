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No guarda-roupas

Motorista de aplicativo é detido com 10 kg de cocaína em casa em Cariacica

A droga foi encontrada no guarda-roupas do suspeito. O homem de 24 anos confessou para a Polícia Militar que escondia droga para um traficante de Vila Velha

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 09:55
Policia Civil
Homem foi detido depois que a polícia encontrou droga escondida dentro do guarda-roupa dele Crédito: Ricardo Medeiros
Um motorista de aplicativo de 24 anos foi preso com 10 kg de cocaína em casa, no bairro Boa Sorte, em Cariacica. A Polícia Militar chegou até o homem após receber uma denúncia anônima. O suspeito confessou que escondia drogas para traficante.
De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram ao local, os militares não encontraram o rapaz em casa e foi a mãe dele quem autorizou que a polícia entrasse na casa. Durante a busca, os policiais encontraram 10 kg de cocaína no guarda-roupas do motorista de aplicativo.
Segundo informações da TV Gazeta, o rapaz chegou em casa logo depois e se entregou. Ele confessou à polícia que escondia a droga para um traficante de Vila Velha
O rapaz foi detido e encaminhado, com a droga apreendida, para a Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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