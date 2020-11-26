Motorista de aplicativo é detido com 10 kg de cocaína em casa em Cariacica

Um motorista de aplicativo de 24 anos foi preso com 10 kg de cocaína em casa, no bairro Boa Sorte, em Cariacica. A Polícia Militar chegou até o homem após receber uma denúncia anônima. O suspeito confessou que escondia drogas para traficante.
De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram ao local, os militares não encontraram o rapaz em casa e foi a mãe dele quem autorizou que a polícia entrasse na casa. Durante a busca, os policiais encontraram 10 kg de cocaína no guarda-roupas do motorista de aplicativo.
Segundo informações da TV Gazeta, o rapaz chegou em casa logo depois e se entregou. Ele confessou à polícia que escondia a droga para um traficante de Vila Velha.
O rapaz foi detido e encaminhado, com a droga apreendida, para a Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta