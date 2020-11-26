Suspeitos são presos após perseguição e tiros no Centro de Vitória

A Polícia prendeu três homens que estavam realizando um arrastão na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Tiago Félix

Um grupo suspeito de promover um arrastão no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite desta quarta-feira (25), foi preso pela Polícia Militar. Eles tentaram fugir, mas foram perseguidos e alcançados no Centro de Vitória . Dos quatro suspeitos, um foi baleado e levado detido para o Hospital São Lucas. Outro conseguiu fugir e os outros dois foram presos sem ferimentos.

A Polícia Militar informou que recebeu denúncias de que quatro pessoas a bordo de um carro branco estariam promovendo arrastão na região da Praia de Camburi - teriam roubado cinco pessoas no bairro Jardim da Penha - em Vitória, e estavam fugindo em direção a Cariacica. A polícia então reconheceu o carro através do sistema de videomonitoramento e, nesse momento, viaturas conseguiram encontrar o veículo e começou uma perseguição.

Os militares montaram um bloqueio na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro da Capital. Segundo a polícia, quando os suspeitos viram o bloqueio, jogaram o veículo contra as viaturas da PM, que, em resposta, dispararam algumas vezes contra o carro dos suspeitos.

Uma viatura foi danificada quando os criminosos furaram o bloqueio da polícia Crédito: Tiago Félix

Segundo a polícia, nesse momento, passava uma motocicleta no local que se assustou com a situação e os ocupantes se jogaram no chão para se proteger. A mulher que estava na garupa, acabou se ferindo.

Os criminosos conseguiram furar o bloqueio dos policiais. O veículo continuou pela avenida, um dos suspeitos desceu do carro e conseguiu fugir das viaturas que perseguiam o automóvel.

O veículo seguiu em fuga até colidir contra um meio fio da calçada do Parque Moscoso, também no Centro da Capital. Os três integrantes que estavam no carro saíram correndo, mas foram alcançados pelos policiais.

Ainda de acordo com a Polícia Millitar, com os suspeitos foram apreendidos três celulares, uma arma com seis munições calibre .38, uma bucha de maconha, dois rádios comunicadores e R$ 475 em dinheiro. Os três detidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.