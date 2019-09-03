Home
Motorista de aplicativo e comparsas presos após assaltos em Vila Velha

O trio foi levado para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha. Eles vão prestar depoimento na manhã desta terça-feira (03)

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 12:11

 - Atualizado há 6 anos

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um motorista de aplicativo e um jovem de 19 anos foram presos acusados de assaltar pedestres em bairros de Vila Velha na madrugada desta terça-feira (03). Além deles, um adolescente de 16 anos foi apreendido.

Um ajudante de cozinha, de 27 anos, relatou que seguia a pé do trabalho na Praia da Costa para a casa, no bairro Itapoã, quando foi abordado por três bandidos armados por volta de 0h20.

De acordo com a polícia, o motorista de aplicativo Thiago Santos Moura, 23 anos, Matheus de Jesus Santos, de 19 anos, e o adolescente chegaram em um veículo Peugeot, de cor branca.

A vítima relatou à polícia que o adolescente e Matheus desceram do veículo e anunciaram o assalto. A dupla roubou a mochila, dois celulares, fones de ouvido e R$ 350 do ajudante de cozinha.

Os bandidos fugiram no carro em seguida. A vítima correu até sua residência, no bairro Itapoã, e acionou a Polícia Militar. Cerca de 20 minutos depois, os militares retornaram a ligação anunciando que os assaltantes tinham sido presos.

Na 2ª Delegacia Regional de VIla Velha, os policiais militares informaram que o trio foi abordado no Peugeot na Rua Doutor Annor Silva, no mesmo bairro onde ocorreu o assalto. No veículo eles encontraram cinco aparelhos celulares, uma caixa com fones de ouvido, uma réplica de arma de fogo de cano longo, um envelope com R$ 350, uma carteira com R$ 52 e cartões de crédito.

Segundo os militares, o trio confessou o assalto e revelou que, por volta das 18h do mesmo dia, roubou um celular. Eles levaram os PMs até a Rua Desembargador Augusto Botelho, na Praia da Costa, onde abandonaram a mochila com os demais objetos do rapaz assaltado na Praia da Costa.

Os três prestaram depoimento na 2ª Delegacia Regional em Vila Velha. Matheus e Thiago foram autuados por roubo e corrupção de menores. Já o menor foi autuado por roubo. 

 

