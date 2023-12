Motorista com vidro aberto é sequestrado no trânsito em Vila Velha

Nas horas em que ficou sob o poder dos criminosos, vítima foi obrigada a fazer transações bancária e sofreu agressões, perdendo até um dente

De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta , por volta das 18h, o analista estava a caminho de um supermercado, quando — por conta do trânsito — parou com os vidros abertos na Avenida Santa Leopoldina. Foi quando um ladrão se aproximou e apontou um revólver para a cabeça dele.

“Tentei sair, mas não consegui porque travaram a porta. Fiz o primeiro Pix e o banco aceitou, no segundo Pix do mesmo valor, o banco bloqueou. Me deram uma coronhada na boca, onde quebrei meu dente. Entrei no aplicativo do banco, falei com a atendente, tive que passar todos meus dados e aí ela liberou para realizar o Pix. No quarto Pix, o banco bloqueou novamente, tive que fazer o mesmo passo para desbloquear. Estava dando erro no reconhecimento facial e levei outra coronhada no peito. Liberou e consegui fazer outro Pix”, contou o analista.