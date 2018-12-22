Motorista bêbado é detido fazendo zigue-zague na BR 101 em São Mateus

Condutor preso por dirigir embriagado na BR 101 Norte, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF

O condutor de um veículo foi preso na tarde deste sábado (22), em São Mateus , região Norte do Estado, por dirigir embriagado na BR 101 . A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a abordagem no quilômetro 60 da rodovia, já que o homem dirigia em zigue-zague.

Segundo a PRF, o motorista de 61 anos foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi 1,19 mg/L. Para o Código Brasileiro de Trânsito, qualquer resultado acima de 0 mg/L é considerado infração de trânsito. Quando o resultado é acima de 0,30 ml/L é considerado crime de trânsito.

Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele está vencida há mais de 30 dias. O condutor disse aos policiais que trabalha em obra, que teria saído de Pinheiros e seguia para Linhares.

A PRF informou que o infrator foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi apresentado ao delegado de plantão. Na delegacia, foi verificado que é o terceiro flagrante do idoso conduzindo sob efeito de álcool, de acordo com a PRF. Por conta disso, ele chegou a cumprir suspensão de 12 meses sem poder dirigir.



