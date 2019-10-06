Home
Motorista bate em carro de delegado e atinge loja na Praia do Canto

Motorista bate em carro de delegado e atinge loja na Praia do Canto

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (06). Idosa dirigia um Onix e colidiu com um Audi que estava estacionado; ela se recusou a fazer o teste do bafômetro

Raquel Lopes

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 17:40

 - Atualizado há 6 anos

Motorista bateu em um carro, subiu na calçada e atingiu uma loja de brinquedos Crédito: Vitor Jubini

Uma mulher de 60 anos perdeu o controle do carro, bateu em outro veículo que estava estacionado e atingiu a fachada de uma loja de brinquedos neste domingo (06). O acidente ocorreu na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória, por volta das 14h30.

Segundo a Polícia Militar (PM), a idosa, que estava num Onix branco, dirigia no sentido Jardim da Penha-Santa Lúcia quando perdeu o controle do veículo. Ela bateu inicialmente na lateral de um Audi branco, que é de um delegado que estava de folga na região. Logo depois, subiu a calçada e entrou com o Onix na loja, quebrando um boneco que ficava na frente do local.

A idosa a se recusou a fazer o teste do bafômetro, de acordo com a PM. Ela machucou o braço esquerdo e foi atendida pelo Samu.

Um amigo da mulher que bateu o veículo, que preferiu não se identificar, contou  à reportagem que ela estava confusa com a batida. “Eu ainda não sei o que ela estava fazendo, estou preocupado com o estado de saúde dela”, contou.

A reportagem aguarda a Polícia Civil informar o nome da motorista envolvida no acidente.

Delegado Brenno Andrade teve o carro atingido por motorista Crédito: Vitor Jubini

CARRO DE DELEGADO

O carro que foi atingido pertence ao delegado Breno Andrade, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Ele disse que havia estacionado o Audi há meia hora para ir a uma loja de chocolates na região. Na hora da batida, ouviu um estrondo.

"Todo mundo saiu correndo em direção à avenida. Quando fomos perceber uma senhora havia batido no meu veículo que estava estacionado na via e quase invadido uma loja. Pelos danos do veículo e por ter atingido o eixo traseiro acredito que possa ter dado perda total. Vamos aguardar o parecer da seguradora e da concessionária”, disse.

Ele acrescentou que ela alegou ter ingerido bebida alcoólica às pessoas que estavam presentes no momento, inclusive ele. “Ela disse que tinha bebido. Temos que verificar se essa declaração foi devido a batida em que ela não tinha muito discernimento dos fatos, mas outras pessoas também presenciaram ela afirmando isso”, explicou.

Carro de delegado, um Audi, ficou danificado após colisão Crédito: Vitor Jubini

PREJUÍZO 

Uma das funcionárias da loja, que preferiu não se identificar, contou que na hora da batida dois funcionários estavam no local. Ela acredita que o prejuízo seja em torno de cerca de R$ 5 mil com a quebra do boneco. “Eles levaram um susto e me ligaram, eu tinha acabado de sair de lá. Nunca tinha acontecido antes”, disse.

A Polícia Militar informou que se recusar a soprar o bafômetro gera multa e perda de sete pontos na carteira. O caso será encaminhado para a Polícia Civil.

