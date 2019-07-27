Motorista bate carro contra poste de semáforo em Cachoeiro

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h30. Quando a equipe chegou no local encontrou o veículo batido no poste de metal, com um pequeno vazamento de combustível e fios sobre o carro.

A empresa que presta serviços para a concessionária de energia foi acionada para desligar a rede elétrica. O motorista, que não estava no local, chegou em seguida e foi conduzido para a delegacia pela Polícia Militar, pois apresentava sinais de embriaguez. Ele foi liberado após o pagamento de fiança, mas o valor não foi divulgado.