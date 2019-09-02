Praia do Suá

Motociclista reage a assalto e leva duas facadas em Vitória

O homem foi levado, na própria moto, para o PA da Praia do Suá, em Vitória

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 14:55 - Atualizado há 6 anos

PA da Praia do Suá, em Vitória, para onde vítima foi levada Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta

Para impedir que um ladrão roubasse seu celular, relógio e carteira, um motociclista, de 41 anos, reagiu a um assalto e acabou ferido a golpes de faca na manhã desta segunda-feira (02) na Praia do Suá, em Vitória. A vítima relatou que foi abordada por um bandido armado com uma faca.

Quando o criminoso anunciou o crime, o motociclista reagiu, mas foi ferido com duas facadas. O ladrão fugiu, mas a polícia não informou o que ele conseguiu roubar. O homem pediu socorro e foi levado, em sua própria moto, para o PA da Praia do Suá. De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito foi localizado.





