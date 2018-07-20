Motociclista persegue bandidos e ajuda polícia a encontrar carro clonado

Motoqueiro flagra assalto, persegue bandidos e ajuda polícia encontrar carro clonado em Vila Velha Crédito: Internauta/Gazeta Online

Um carro clonado usado por assaltantes foi recuperado pela Polícia Militar após um motoqueiro flagrar os bandidos interceptando e roubando o veículo de uma vítima, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (20). De moto, ele perseguiu os criminosos gritando "ladrão" e chamou a atenção da PM. Os suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um Honda Fit foi interceptado por criminosos que estavam em um Sandero prata, em Guaranhuns, Vila Velha. Um bandido fugiu levando o Honda Fit da vítima e outro fugiu no próprio o Sandero.

Porém, a ação foi presenciada por um motoqueiro, que decidiu perseguir os assaltantes. Gritando "ladrão" e apontando para os bandidos enquanto os perseguia de moto, ele chamou a atenção das pessoas nas ruas e também de uma equipe da PM que fazia rondas na região.

Os policiais militares deram continuidade à perseguição, mas ao chegarem próximo à Terceira Ponte, na Praia da Costa, eles localizaram o Sandero abandonado. Os criminosos conseguiram fugir levando o Honda Fit roubado.