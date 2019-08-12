Motociclista morto em acidente na Serra era professor e maestro

Motociclista que morreu em acidente an Serra era maestro e professor de música Crédito: Facebook | Reprodução

A União da Mocidade das Assembleias de Deus do Espírito Santo (Umades) fez um um comunicado nas redes sociais. De acordo com o grupo, Tiago era de família religiosa, filho de um pastor. Conhecido no meio da música, ele havia acabado de deixar a esposa no trabalho, na Serra, quando o acidente aconteceu.

"Tiago foi vítima nesta manhã de um irresponsável que invadiu a contramão em Campinho da Serra. A vítima havia acabado de deixar a esposa no serviço. Tiago é muito conhecido no ramo da música. Seu pai é membro da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo há muitos anos e ovelha do nosso Presidente Pr. Arnaldo Candeias. Que Deus o receba de braços abertos", disse a nota.

Já a Liga das Fanfarras e Bandas Capixabas (Lifabanc), onde Tiago era professor, falou sobre o amor que ele tinha pela música.

"É com muita dor, imenso pesar que comunicamos o falecimento do maestro Tiago Santos Oliveira. Um excelente músico, professor e ser humano. As Bandas Capixabas ficam mais tristes hoje sem o sorriso e amor pela música que esse irmão sempre nos proporcionou. Nossos sentimentos e orações para que Deus conforte os corações dos familiares, amigos e alunos. Estamos de luto!", afirmou a nota.

FAMÍLIA ABALADA

De acordo com Magno Gigante, presbítero na igreja que Tiago frequentava, o maestro era bacharel em Trompete, formado pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), e conhecido por ser uma pessoa muito tranquila.

"Ele frequentava nossa igreja desde criança. Dava aula de instrumentos de sopro às segundas e quartas para jovens e adolescentes e também tocava em casamentos", detalhou.

O primo da vítima, Rodrigo Rodrigues, que acompanhou a esposa de Tiago no Departamento Médico Legal, informou que toda a família está muito abalada com a notícia da morte.

"Estamos arrasados, sem chão. A esposa dele não consegue acreditar, já que ele a deixou no trabalho e estava indo trabalhar também. A família estava toda junta no domingo (11), para o dia dos pais. Ele havia acabado de construir a casa deles há 15 dias", declarou.

Rodrigo completou que o velório será realizado na Assembleia de Deus de São Torquato e que os alunos do maestro pretendem prestar uma homenagem a ele. Durante a cerimônia, a família fará um culto a partir das 13 horas. Já o sepultamento, será no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, às 16h30.

TRISTEZA E HOMENAGENS

Na página do Facebook de Tiago, vários amigos e familiares fizeram homenagens à vítima. Com muita tristeza, as pessoas lamentaram a morte e falaram da dedicação do professor à música. O maestro foi definido como um homem alegre, religioso e gentil.

"Ainda não caiu a ficha. Grande músico, sempre alegre e brincalhão, servo de Deus. Nesse momento só peço ao Senhor que conforte toda família, familiares e amigos. Vá em paz meu amigo", disse uma internauta.

Um aluno destacou: "Hoje nós perdemos um cara sensacional, um ótimo professor, músico e uma grande pessoa que eu tive a oportunidade de ter contato, poder conversar sobre o pessoal e sobre a carreira na área de música, moldando um pouco o rumo que eu estou seguindo agora. Foi uma grande honra ter aula, trocar ideia, tocar ao lado desse cara. É com muita tristeza no coração que eu me despeço, Tiago Santos Oliveira. Minhas condolências para toda a família", lamentou.

"Ah Titi, meu amigo. Tenho certeza que todos que tiveram o prazer de conhece-lo, compartilham da mesma opinião sobre você, educado, gentil, agradável, um excelente músico... Alegria em ter tido sua amizade, e que Deus, em sua infinita sabedoria, conforte sua esposa e familiares. E que em breve possamos nos reencontrar na Canaã Celestial", disse outra internauta.

Uma colega de trabalho também publicou homenagens: "Colegas de trabalho, amigos de música, apaixonados por bandas, professor dedicado... Quem não se identificou algum dia com você? Com sua calma, olhar piedoso, talento e disciplina, conquistava a todos! Deixará muita saudade além de fãs das tantas virtudes e do bom ser humano que foi na essência. Meus sentimentos a todos os familiares".

O ACIDENTE

Um vídeo registrado por uma testemunha e enviado ao Gazeta Online mostra o exato momento da colisão. Na imagem, é possível perceber a moto explode assim que há o choque com o carro, ao mesmo tempo em que Tiago é lançado da moto.

O piloto, que se chocou contra o para-brisa do carro antes de ser projetado para alto, chegou a ser socorrido por socorristas do Samu , mas não resistiu aos ferimentos morreu. Já o condutor do Classic, não se feriu.

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