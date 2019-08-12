Motociclista morto em acidente na Serra era professor e maestro

O motociclista Tiago Santos Oliveira, de 34 anos, que morreu em um acidente assustador na manhã desta segunda-feira (12), após bater de frente contra um veículo Chevrolet Classic, na BR 101, em Campinho da Serra, na Serra, era professor de música e maestro de uma igreja Assembleia de Deus, em São Torquato, Vila Velha. Amigos e familiares lamentaram a perda.
A União da Mocidade das Assembleias de Deus do Espírito Santo (Umades) fez um um comunicado nas redes sociais. De acordo com o grupo, Tiago era de família religiosa, filho de um pastor. Conhecido no meio da música, ele havia acabado de deixar a esposa no trabalho, na Serra, quando o acidente aconteceu.
"Tiago foi vítima nesta manhã de um irresponsável que invadiu a contramão em Campinho da Serra. A vítima havia acabado de deixar a esposa no serviço. Tiago é muito conhecido no ramo da música. Seu pai é membro da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo há muitos anos e ovelha do nosso Presidente Pr. Arnaldo Candeias. Que Deus o receba de braços abertos", disse a nota.
Já a Liga das Fanfarras e Bandas Capixabas (Lifabanc), onde Tiago era professor, falou sobre o amor que ele tinha pela música.
"É com muita dor, imenso pesar que comunicamos o falecimento do maestro Tiago Santos Oliveira. Um excelente músico, professor e ser humano. As Bandas Capixabas ficam mais tristes hoje sem o sorriso e amor pela música que esse irmão sempre nos proporcionou. Nossos sentimentos e orações para que Deus conforte os corações dos familiares, amigos e alunos. Estamos de luto!", afirmou a nota.
FAMÍLIA ABALADA
De acordo com Magno Gigante, presbítero na igreja que Tiago frequentava, o maestro era bacharel em Trompete, formado pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), e conhecido por ser uma pessoa muito tranquila.
"Ele frequentava nossa igreja desde criança. Dava aula de instrumentos de sopro às segundas e quartas para jovens e adolescentes e também tocava em casamentos", detalhou.
O primo da vítima, Rodrigo Rodrigues, que acompanhou a esposa de Tiago no Departamento Médico Legal, informou que toda a família está muito abalada com a notícia da morte.
"Estamos arrasados, sem chão. A esposa dele não consegue acreditar, já que ele a deixou no trabalho e estava indo trabalhar também. A família estava toda junta no domingo (11), para o dia dos pais. Ele havia acabado de construir a casa deles há 15 dias", declarou.
Rodrigo completou que o velório será realizado na Assembleia de Deus de São Torquato e que os alunos do maestro pretendem prestar uma homenagem a ele. Durante a cerimônia, a família fará um culto a partir das 13 horas. Já o sepultamento, será no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, às 16h30.
TRISTEZA E HOMENAGENS
Na página do Facebook de Tiago, vários amigos e familiares fizeram homenagens à vítima. Com muita tristeza, as pessoas lamentaram a morte e falaram da dedicação do professor à música. O maestro foi definido como um homem alegre, religioso e gentil.
"Ainda não caiu a ficha. Grande músico, sempre alegre e brincalhão, servo de Deus. Nesse momento só peço ao Senhor que conforte toda família, familiares e amigos. Vá em paz meu amigo", disse uma internauta.
Um aluno destacou: "Hoje nós perdemos um cara sensacional, um ótimo professor, músico e uma grande pessoa que eu tive a oportunidade de ter contato, poder conversar sobre o pessoal e sobre a carreira na área de música, moldando um pouco o rumo que eu estou seguindo agora. Foi uma grande honra ter aula, trocar ideia, tocar ao lado desse cara. É com muita tristeza no coração que eu me despeço, Tiago Santos Oliveira. Minhas condolências para toda a família", lamentou.
"Ah Titi, meu amigo. Tenho certeza que todos que tiveram o prazer de conhece-lo, compartilham da mesma opinião sobre você, educado, gentil, agradável, um excelente músico... Alegria em ter tido sua amizade, e que Deus, em sua infinita sabedoria, conforte sua esposa e familiares. E que em breve possamos nos reencontrar na Canaã Celestial", disse outra internauta.
Uma colega de trabalho também publicou homenagens: "Colegas de trabalho, amigos de música, apaixonados por bandas, professor dedicado... Quem não se identificou algum dia com você? Com sua calma, olhar piedoso, talento e disciplina, conquistava a todos! Deixará muita saudade além de fãs das tantas virtudes e do bom ser humano que foi na essência. Meus sentimentos a todos os familiares".
O ACIDENTE
Um vídeo registrado por uma testemunha e enviado ao Gazeta Online mostra o exato momento da colisão. Na imagem, é possível perceber a moto explode assim que há o choque com o carro, ao mesmo tempo em que Tiago é lançado da moto.
O piloto, que se chocou contra o para-brisa do carro antes de ser projetado para alto, chegou a ser socorrido por socorristas do Samu, mas não resistiu aos ferimentos morreu. Já o condutor do Classic, não se feriu.
Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra
ATENÇÃO: AS IMAGENS SÃO FORTES
O QUE DIZ A ECO101
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu um veículo de passeio e uma moto no km 259, na altura do bairro Campinho da Serra. Para atendimento da ocorrência, foram imediatamente acionados recursos da concessionária, com equipes da ambulância, viatura de inspeção e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, perícia da Policia Civil e IML. O motociclista faleceu no local. Segundo o CCO, o tráfego seguiu por desvio no sentido norte durante o atendimento da ocorrência. A pista foi liberada às 10h26.