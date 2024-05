Motociclista morto em acidente fugia da polícia em Guarapari

O jovem de 18 anos pilotava a moto sem capacete e foi flagrado por policiais militares. Na tentativa de fugir da abordagem, acabou colidindo com um carro

O jovem, de 18 anos, que morreu após colidir com a moto em um carro na tarde desta terça-feira (21), em Guarapari , fugia da Polícia Militar no momento do acidente. Conforme informações repassadas pela PM, o motociclista, que não tinha CNH, conduzia a moto sem capacete na Rodovia Jones dos Santos Neves, próximo ao bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima não foi identificada.

A equipe iniciou o acompanhamento, utilizando os sinais sonoros e luminosos da viatura, na tentativa de abordagem. Em determinado momento, devido ao fluxo de veículos, os militares acabaram perdendo o jovem de vista, mas o encontraram pouco tempo depois caído no canteiro da via, no cruzamento entre os bairros São Gabriel e Bela Vista.

No local, os policiais identificaram também um carro parado próximo à moto, com a condutora, de 29 anos, dentro do veículo. Segundo o relato da mulher, ela estava realizando um retorno no cruzamento quando a motocicleta surgiu em alta velocidade e colidiu com o retrovisor do seu carro e depois com um poste.