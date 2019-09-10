Motociclista morre em acidente na BR 101 em Aracruz

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um Corsa Classic de cor branca entrou na contramão e bateu de frente com a moto. O motociclista morreu na hora e ainda não foi identificado.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que não foi preciso fazer interdição da pista durante o atendimento, que contou com equipes de ambulância, viatura de inspeção e guincho, além da PRF e Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.