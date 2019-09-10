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Acidente

Motociclista morre em acidente na BR 101 em Aracruz

Um automóvel invadiu a contramão e bateu de frente com a moto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Linhares e ainda não foi identificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 05:32

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 05:32

SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem morreu em uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio, na BR 101, em Aracruz, Região Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (10). O acidente aconteceu no quilômetro 175, no distrito de Jacupemba, por volta das 6h.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um Corsa Classic de cor branca entrou na contramão e bateu de frente com a moto. O motociclista morreu na hora e ainda não foi identificado.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que não foi preciso fazer interdição da pista durante o atendimento, que contou com equipes de ambulância, viatura de inspeção e guincho, além da PRF e Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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