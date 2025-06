Colisão

Motociclista morre em acidente com carro em Divino de São Lourenço

André Luiz Oliveira Cunha, de 47 anos, morreu no local; condutor do automóvel não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Publicado em 11 de junho de 2025 às 11:42

Motociclista morre após bater de frente com carro em Divino de São Lourenço Crédito: Polícia Militar

Um motociclista de 47 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava conduzindo e um Ford Fiesta, na ES 496, na localidade de Piedade, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que a colisão ocorreu por volta das 17h30 de terça-feira (10), e que a vítima, identificada como André Luiz Oliveira Cunha, morreu no local. O condutor do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi levado para delegacia. >

A moto, uma Shineray, não tinha placa de identificação. O motorista do carro disse aos militares que seguia no sentido Divino de São Lourenço quando viu a moto trafegando em sua direção, segundo ele, na contramão. Ele firmou que não foi possível desviar a tempo. O condutor não se feriu.>

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. A moto foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) por estar irregular, sem placa de identificação. O carro não TINHA restrições e foi liberado para remoção de um guincho particular. >

A Polícia Científica foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Divino São Lourenço.>

